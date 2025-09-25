Carlos Palacios sintió una molestia y está descartado para enfrentar a Defensa y Justicia: quién lo reemplaza

Boca sufrió un golpe inesperado en la previa del duelo de este sábado: Carlos Palacios quedó descartado por lesión y el equipo tendrá un cambio obligado.

Carlos Palacios sintió una molestia muscular y está descartado para jugar con Defensa y Justicia. Foto: @Tato_Aguilera

Malas noticias en el Xeneize: Carlos Palacios no podrá estar en el partido de Boca ante Defensa y Justicia. El delantero chileno sintió una molestia muscular durante la práctica de este jueves, debió someterse a estudios médicos y quedó descartado para el choque en Florencio Varela.

La noticia fue confirmada por el periodista Leandro “Tato” Aguilera en TyC Sports, que adelantó que “probablemente sea una lesión muscular y será descartado para el sábado”. Palacios no logró completar el entrenamiento y obligó al cuerpo técnico a rearmar el equipo.

Alan Velasco pica en punta para ser el reemplazante de Palacios El gesto de Alan Velasco a los hinchas de Boca. Foto: FotoBaires Alan Velasco tiene todas las fichas para ser el reemplazante de Palacios en el once titular de Boca. Foto: FotoBaires

El lugar del chileno será ocupado por Alan Velasco, quien venía siendo el “jugador número 12” del plantel xeneize y ahora tendrá la chance de meterse en el once titular.

¿Qué pasa con Edinson Cavani? La situación física de Edinson Cavani también es seguida de cerca: el uruguayo arrastra una distensión en el psoas derecho, no trabajó a la par del grupo y seguirá afuera. Por eso, la delantera volverá a estar conformada por Miguel Merentiel y Milton Giménez. En tanto, Changuito Zeballos tampoco entrenó por molestias.