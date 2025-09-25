Carlos Palacios sintió una molestia y está descartado para enfrentar a Defensa y Justicia: quién lo reemplaza
Boca sufrió un golpe inesperado en la previa del duelo de este sábado: Carlos Palacios quedó descartado por lesión y el equipo tendrá un cambio obligado.
Malas noticias en el Xeneize: Carlos Palacios no podrá estar en el partido de Boca ante Defensa y Justicia. El delantero chileno sintió una molestia muscular durante la práctica de este jueves, debió someterse a estudios médicos y quedó descartado para el choque en Florencio Varela.
La noticia fue confirmada por el periodista Leandro “Tato” Aguilera en TyC Sports, que adelantó que “probablemente sea una lesión muscular y será descartado para el sábado”. Palacios no logró completar el entrenamiento y obligó al cuerpo técnico a rearmar el equipo.
Alan Velasco pica en punta para ser el reemplazante de Palacios
El lugar del chileno será ocupado por Alan Velasco, quien venía siendo el “jugador número 12” del plantel xeneize y ahora tendrá la chance de meterse en el once titular.
¿Qué pasa con Edinson Cavani?
La situación física de Edinson Cavani también es seguida de cerca: el uruguayo arrastra una distensión en el psoas derecho, no trabajó a la par del grupo y seguirá afuera. Por eso, la delantera volverá a estar conformada por Miguel Merentiel y Milton Giménez. En tanto, Changuito Zeballos tampoco entrenó por molestias.
Con estas bajas, el probable equipo de Boca ante el Halcón sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Braian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Alan Velasco; Milton Giménez y Miguel Merentiel.