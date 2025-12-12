Buffarini destrozó a Foster Gillett tras descender con Rampla Juniors a la Tercera División de Uruguay: "No lo vi nunca, estábamos solos"

Rampla Juniors cayó a Tercera División por primera vez en 111 años de historia, en la que fue su primera temporada como SAD y propiedad de Foster Gillett.

Rampla Juniors es uno de los equipos más grandes de Uruguay, probablemente el tercero más convocante del país, solo por detrás de Peñarol y Nacional. Este 2025, el primer año bajo el formato de SAD y como propiedad de Foster Gillett, tras una pésima campaña repleta de irregularidades, descendió a Tercera División por primera vez en 111 años de historia.

El club se encuentra envuelto en una profunda crisis deportiva e institucional sin precedentes, con su hinchada furiosa y sin obtener respuestas por parte de los dirigentes. En ese sentido, Julio Buffarini, uno de los jugadores de mayor renombre que jugaron esta temporada en los Picapiedras, contó detalles reveladores de lo que sucedió en el cuadro verdirrojo.

Julio Buffarini destrozó a Foster Gillett "Había un proyecto a inicios del año, que la verdad era muy lindo, en club histórico como Rampla, que es el tercer equipo más grande de Uruguay. Lamentablemente arrancamos tarde la temporada, Leandro Somoza (el primer entrenador del 2025) se va, empieza a haber jugadores que se terminan yendo...", comenzó a relatar este jueves el lateral derecho en una entrevista con Líbero, por TyC Sports.

"Pasaron un montón de cosas, mucho tiempo sin cobrar. Nosotros entrenábamos solos, por nuestra cuenta: llevaba el agua, llevaba las frutas, comprábamos el hielo para recuperarnos. A mi me dolió mucho porque había muchos chicos que no tenían ni para poder pagar el colectivo para ir a entrenar. Compañeros argentinos ya tenían la carta de desalojo de sus departamentos porque no lo había pagado el club", continuó revelando el ex San Lorenzo y Boca, dando cuenta de las pésima condiciones en las que atravesó la temporada el plantel.