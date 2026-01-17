Buenas noticias en el Atlético de Madrid: Nico González dio un paso clave en su recuperación
El argentino Nico González completó parte del entrenamiento con el grupo tras su lesión muscular y ahora Simeone define cuándo volverá a convocarlo.
Nico González comenzó este sábado su regreso progresivo al trabajo grupal en el Atlético de Madrid, a 27 días de haber sufrido una lesión muscular frente al Girona. El extremo argentino dio un paso importante en su recuperación y ahora queda la incógnita sobre si podrá reaparecer en la convocatoria para el duelo de este domingo ante el Alavés o si su regreso se postergará hasta el cruce frente al Galatasaray, el miércoles.
El futbolista, una de las piezas fijas en el esquema de Diego Simeone desde su llegada procedente de la Juventus, se lesionó el pasado 21 de diciembre en la victoria por 0-3 ante el Girona, en el cierre del año. Desde entonces, quedó al margen de tres compromisos oficiales.
Durante su ausencia, Nico González no estuvo disponible ante la Real Sociedad en LaLiga, el Real Madrid en la semifinal de la Supercopa de España ni frente al Deportivo de La Coruña por la Copa del Rey.
Primeros trabajos de Nico González con el grupo
Tras completar la fase final de su puesta a punto, el argentino participó este sábado en parte del entrenamiento al mismo ritmo que sus compañeros en el Metropolitano. En la sesión, la única baja fue Clement Lenglet, quien continúa recuperándose de un esguince de alto grado en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha.
Lenglet es la única ausencia confirmada para el partido ante el Alavés. En tanto, Nico González todavía no fue confirmado para la lista, ya que apenas suma un entrenamiento parcial con el grupo desde la lesión. La buena noticia para el cuerpo técnico es que Koke Resurrección, ausente en el último partido por una sobrecarga, ya está en condiciones de volver.