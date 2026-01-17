Buenas noticias en el Atlético de Madrid: Nico González dio un paso clave en su recuperación

Nico González comenzó este sábado su regreso progresivo al trabajo grupal en el Atlético de Madrid, a 27 días de haber sufrido una lesión muscular frente al Girona. El extremo argentino dio un paso importante en su recuperación y ahora queda la incógnita sobre si podrá reaparecer en la convocatoria para el duelo de este domingo ante el Alavés o si su regreso se postergará hasta el cruce frente al Galatasaray, el miércoles.

El futbolista, una de las piezas fijas en el esquema de Diego Simeone desde su llegada procedente de la Juventus, se lesionó el pasado 21 de diciembre en la victoria por 0-3 ante el Girona, en el cierre del año. Desde entonces, quedó al margen de tres compromisos oficiales.

Durante su ausencia, Nico González no estuvo disponible ante la Real Sociedad en LaLiga, el Real Madrid en la semifinal de la Supercopa de España ni frente al Deportivo de La Coruña por la Copa del Rey.

Nico González lesionado Nico González inició su reincorporación progresiva y su regreso podría darse en los próximos compromisos. EFE Primeros trabajos de Nico González con el grupo Tras completar la fase final de su puesta a punto, el argentino participó este sábado en parte del entrenamiento al mismo ritmo que sus compañeros en el Metropolitano. En la sesión, la única baja fue Clement Lenglet, quien continúa recuperándose de un esguince de alto grado en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha.