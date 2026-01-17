¡Bombazo! Talleres cerró al máximo goleador del fútbol argentino

El club cordobés sumó al máximo anotador del último campeonato para fortalecer un ataque que había quedado debilitado.

Tras las salidas de Federico Girotti rumbo a Alianza Lima y de Nahuel Bustos a Independiente Santa Fe, Talleres quedó obligado a reforzar su frente de ataque. La dirigencia apuntó desde el inicio del mercado de pases a Ronaldo Martínez, máximo goleador del último Torneo Clausura con ocho tantos, y finalmente logró cerrar su incorporación.

Las negociaciones se extendieron durante varias semanas. Aunque el delantero paraguayo recibió propuestas desde México y Brasil, ninguna avanzó tanto como la del club cordobés, que debió presentar varias ofertas antes de alcanzar un acuerdo con Platense.

La operación se cerró en tres millones de dólares por el 50% del pase, más objetivos y el 10% de una futura transferencia. El jugador de la Selección de Paraguay firmará contrato por tres años, con opción a extenderlo por una temporada más. De esta manera, Carlos Tévez sumará el reemplazo que necesitaba para cubrir las bajas de Girotti y Bustos.

El recorrido de Ronaldo Martínez en Platense Ronaldo Martínez llegó a Platense en enero de 2023 y rápidamente se consolidó como una pieza clave del equipo. Disputó 114 partidos, en los que convirtió 22 goles y aportó ocho asistencias. Fue protagonista del subcampeonato en la Copa de la Liga 2023 y del título en el Torneo Apertura 2025.

Ronaldo Martínez Talleres cerró la incorporación de Ronaldo Martínez, delantero de la Selección de ParaguayRonaldo Martínez fue campeón y goleador en Platense. X @caplatense Durante su etapa en el Calamar, le marcó goles a River y San Lorenzo, además de protagonizar acciones decisivas como la asistencia a Vicente Taborda en los cuartos de final del Apertura, instancia en la que eliminaron al conjunto de Núñez por penales.