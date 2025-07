Bombazo: Marcos Rojo, colgado en Boca, fue tentado por otro grande de Argentina

En un principio, todo parecía indicar que el futuro del jugador que disputó dos Copas del Mundo con la Selección Argentina estaría en Estudiantes de La Plata, incluso el propio Juan Sebastián Verón afirmó que tuvo una conversación con él y le expresó sus ganas de volver al club: "Conmigo no es personal, no es el problema. Es más, se lo dije: 'A mí no me tenés que llamar para pedirme perdón. ¿De qué te tengo que perdonar? Vos sos un flaco que tenés tu edad, sabés bien qué hacés y qué no, las decisiones que tomás'. ¿Si me preguntás si estuviste bien? Y no", sentenció.