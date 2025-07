Boca lleva 9 partidos sin ganar: a cuántos quedó de igualar su peor racha histórica

Miguel Russo vs Unión Miguel Ángel Russo vuelve a estar al frente de Boca en un mal momento. FotoBaires

Tras perder el Superclásico, lo que desembocó en el despido de Pintita, vino el interinato de Mariano Herrón, que duró 3 partidos, comenzó con 2 empates (1-1 vs Tigre y 0-0 vs Lanús) y concluyó con la derrota 1-0 frente a Independiente por cuartos de final. Y con Miguelo acumulan 1 duelo perdido (2-1 frente al Bayern Múnich) y 4 tablas (2-2 vs Benfica, 1-1 vs Auckland City, 0-0 vs Argentinos Juniors y 1-1 vs Unión).