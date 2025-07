Los picantes posteos de Marcos Rojo mientras está "colgado" en Boca y busca irse del club: "Sin la ayuda de ustedes..."

Marcos Rojo no seguirá en Boca y sus días en el club están contados. El marcador central que disputó dos mundiales con la Selección argentina tuvo varios actos de indisciplina en el último y con la llegada de Miguel Ángel Russo fue perdiendo consideración poco a poco.

Sin embargo, la gota que derramó el vaso fue en la previa del partido ante el Auckland City en el Mundial de Clubes debido a que el futbolista tuvo un fuerte cruce con el entrenador y este decidió borrarlo del once titular. A partir de esto, en su regreso al país, el ex Manchester United y Valencia fue comunicado de que no iba a ser tenido en cuenta y es por ello que comenzó a buscarse club. Estudiantes de La Plata aparece como el principal candidato para llevarse al defensor de 35 años, que se sigue entrenando a contraturno en Ezeiza y separado del plantel profesional.

Los polémicos posteos de Marcos Rojo en su cuenta de IG Mientras define su salida del cuadro de la Ribera, el pasado sábado, Marcos Rojo subió dos polémicas historias a su cuenta de Instagram que podría tener un mensaje dedicado a alguien. En cada una se puede ver una imagen de él entrenando en Boca Predio, pero lo que generó revuelo en las redes sociales fueron las letras de las canciones que acompañaron las fotos. En la primera eligió el tema Ahora y Siempre de Quevedo que decía lo siguiente: "Pero estoy haciendo lo que me hace feliz y lo que me duele a mí me da poder. Tengo a mami tranquila, la mente tranquila y la mala vibra not found".

image Marcos Rojo y una historia polémica en su IG. Foto: marcosrojo La otra que subió fue con el tema Cuando Me Ven, de Myke Towers: "Sin la ayuda de ustedes yo progresé. Cuando me bendicen no puede ser. Dios me bendice, pero Lucifer está buscando que yo pierda la fe. Los míos preguntándome qué hay que hacer, las babys llamando, lo quieren hacer. Me celan porque como yo quieren ser y no pueden ni volviendo a nacer", es lo que dice la letra de la canción. image La segunda historia que subió Rojo a su IG. Foto: marcosrojo Juan Sebastián Veron aseguró que habló con Marcos Rojo El presidente del Pincha aseguró que tuvo un diálogo con el defensor zurdo para que este regrese al club que lo vio nacer futbolísticamente: "Tuve una conversación con Marcos. Encima comparto un grupo, campeones de Copa Libertadores. Conmigo no es personal, no es el problema. Se lo dije: 'A mí no me tenés que llamar para pedirme perdón. ¿De qué te tengo que perdonar? Vos sos un flaco que tenés tu edad, sabés bien qué hacés y qué no, las decisiones que tomás'. ¿Si me preguntás si estuviste bien? Y no".

"Él hizo saber que quiere volver. Tienen que pasar un montón de cosas en el medio, no sé si una de esas tiene que ser pedir disculpas. Yo no di el visto bueno a nadie, solo aclaré una situación. A Marcos lo conozco desde que era alcanza pelotas. Hubo otros casos en el club donde no hubo tantas represalias como hay ahora, eran otros tiempos", agregó.