¡Bombazo! El club de Argentina en el que podría jugar Pity Martínez tras irse libre de River

A horas del comienzo de un nuevo torneo, un club de la Liga Profesional del fútbol argentino sigue activo en el mercado de pases y una posibilidad inesperada empezó a tomar fuerza. En las últimas horas, Pity Martínez fue ofrecido y su nombre ya está siendo analizado por la dirigencia.

El volante quedó libre tras completar su segundo ciclo en River y, por el momento, mantiene charlas con Tigre . Las próximas horas serán determinantes para saber si la negociación avanza, aunque por ahora el escenario está lejos de quedar definido y el club evalúa con cautela su contratación.

Pity Martínez podría ser refuerzo de Tigre, que se ha movido bien en un mercado no da respiro.

Muy querido en el Mundo River por su rol clave en el exitoso ciclo de Marcelo Gallardo, con el inolvidable gol a Boca en la final de Madrid como bandera, la última etapa del Pity con la Banda no fue la esperada.

Luego de sus pasos por Atlanta United y Al Nassr, Martínez regresó en 2023, pero las lesiones condicionaron su continuidad. En sus primeros seis meses disputó apenas ocho partidos, todos ingresando desde el banco.

Durante 2024 la situación no mejoró demasiado: una rotura de ligamentos lo mantuvo alejado de las canchas por un largo período y solo pudo sumar diez encuentros. En el último año fue cuando más continuidad tuvo desde su vuelta, con 13 partidos jugados. En total, desde su regreso, acumuló 31 partidos, 2 goles y 6 asistencias.

Otro nombre en carpeta

Diego Dabove Diego Dabove apuesta fuerte por el armado de un Tigre competitivo. FotoBaires

Tigre no solo apunta al Pity Martínez. Ante la reciente lesión de Simón Rivero, Diego Dabove pidió un recambio en esa posición y el club puso la mira en Gonzalo Nápoli.

El volante uruguayo viene de jugar en Liverpool de Uruguay durante el último año, aunque su pase pertenece al León de México. La intención del Matador es negociar un préstamo con cargo y opción de compra.

Durante su paso por el Negriazul, Nápoli disputó 38 partidos, dio 3 asistencias y fue campeón del Torneo Apertura, números que lo convierten en una alternativa concreta para reforzar el mediocampo.