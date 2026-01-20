Presenta:

Deportes

|

Pity Martínez

¡Bombazo! El club de Argentina en el que podría jugar Pity Martínez tras irse libre de River

Libre, con pasado glorioso y un futuro abierto, el Pity Martínez vuelve a estar en el centro de la escena del fútbol argentino.

Diego Bautista

Diego Bautista

Gonzalo Pity Martínez, uno de los héroes de River en Madrid, podría continuar su carrera en otro club del fútbol argentino.&nbsp;

Gonzalo Pity Martínez, uno de los héroes de River en Madrid, podría continuar su carrera en otro club del fútbol argentino. 

Pity Martínez Instagram

A horas del comienzo de un nuevo torneo, un club de la Liga Profesional del fútbol argentino sigue activo en el mercado de pases y una posibilidad inesperada empezó a tomar fuerza. En las últimas horas, Pity Martínez fue ofrecido y su nombre ya está siendo analizado por la dirigencia.

El Pity Martínez, en el radar del Matador de Victoria

Gonzalo Pity Martínez
Pity Martínez podría ser refuerzo de Tigre, que se ha movido bien en un mercado no da respiro.

Pity Martínez podría ser refuerzo de Tigre, que se ha movido bien en un mercado no da respiro.

El volante quedó libre tras completar su segundo ciclo en River y, por el momento, mantiene charlas con Tigre. Las próximas horas serán determinantes para saber si la negociación avanza, aunque por ahora el escenario está lejos de quedar definido y el club evalúa con cautela su contratación.

Te Podría Interesar

Muy querido en el Mundo River por su rol clave en el exitoso ciclo de Marcelo Gallardo, con el inolvidable gol a Boca en la final de Madrid como bandera, la última etapa del Pity con la Banda no fue la esperada.

Luego de sus pasos por Atlanta United y Al Nassr, Martínez regresó en 2023, pero las lesiones condicionaron su continuidad. En sus primeros seis meses disputó apenas ocho partidos, todos ingresando desde el banco.

Durante 2024 la situación no mejoró demasiado: una rotura de ligamentos lo mantuvo alejado de las canchas por un largo período y solo pudo sumar diez encuentros. En el último año fue cuando más continuidad tuvo desde su vuelta, con 13 partidos jugados. En total, desde su regreso, acumuló 31 partidos, 2 goles y 6 asistencias.

Otro nombre en carpeta

Diego Dabove
Diego Dabove apuesta fuerte por el armado de un Tigre competitivo.

Diego Dabove apuesta fuerte por el armado de un Tigre competitivo.

Tigre no solo apunta al Pity Martínez. Ante la reciente lesión de Simón Rivero, Diego Dabove pidió un recambio en esa posición y el club puso la mira en Gonzalo Nápoli.

El volante uruguayo viene de jugar en Liverpool de Uruguay durante el último año, aunque su pase pertenece al León de México. La intención del Matador es negociar un préstamo con cargo y opción de compra.

Durante su paso por el Negriazul, Nápoli disputó 38 partidos, dio 3 asistencias y fue campeón del Torneo Apertura, números que lo convierten en una alternativa concreta para reforzar el mediocampo.

Archivado en

Notas Relacionadas