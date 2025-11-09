Boca y River disputan en la Bombonera un Superclásico con mucho en juego: formaciones, hora y TV

Por la fecha 15 del Clausura, Boca recibirá a River en un duelo muy picante que puede definir el futuro de ambos en las copas internacionales del 2026.

Boca Juniors recibirá esta tarde a River Plate, por la decimoquinta fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2025, en el que será uno de los Superclásicos más importantes de los últimos años debido a que ambos equipos pelean por la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

El encuentro, que está programado para las 16:30, se llevará a cabo en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como la Bombonera, y se podrá ver a través de TNT Sports Premium y ESPN Premium, a la vez que el árbitro será nuevamente Nicolás Ramírez y en el VAR estará Héctor Paletta.

@ElCanaldeBoca #DaleBoca pic.twitter.com/8s2eeb6Qva — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 8, 2025 Boca llega a este encuentro en un momento donde consiguió una buena regularidad en el torneo Clausura, ya que ganó tres de sus últimos cuatro partidos y esto le permitió a los dirigidos por Claudio Úbeda ubicarse primeros en la Zona A con 23 puntos.

Este Superclásico tendrá un valor especial en caso de que el Xeneize se quede con el triunfo, ya que se asegurará la participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, torneo que no disputa desde el 2023.

¡ ! pic.twitter.com/8p4d1N8ctX — River Plate (@RiverPlate) November 8, 2025 River, por su parte, se encuentra en su peor momento del año, ya que cayó en 8 de sus últimas 10 presentaciones. Esta situación había dejado en la cuerda floja a su director técnico, Marcelo Gallardo, pero la dirigencia millonaria, con Stéfano Di Carlo que asumió la presidencia, le demostró todo su apoyo renovándole para el 2026.