Atento, Scaloni: el DT del Aston Villa confirmó la lesión del Dibu Martínez

Unai Emery, entrenador del Aston Villa, confirmó que el arquero de la Selección argentina sufrió una lesión en su pantorrilla izquierda.

Aston Villa se presentó el miércoles en Selhurst Park para enfrentar a Crystal Palace por la jornada 21 de la Premier League, en un encuentro que concluyó sin goles y con sabor a frustración para ambos. Sin embargo, el empate pasó a un segundo plano cuando, promediando el desarrollo del juego, se produjo una imagen que generó inquietud en el conjunto dirigido por Unai Emery: Dibu Martínez no volvió al terreno de juego tras el descanso.

El campeón del mundo apareció con hielo en la zona del gemelo izquierdo y fue reemplazado por Marco Bizot, quedando al margen del complemento. La situación encendió las alertas en Villa Park, ya que se trata de una de las piezas más determinantes del equipo. Consumado el empate, el propio Emery fue consultado en conferencia de prensa y se refirió al estado físico del arquero campeón del mundo.

Unai Emery confirmó la lesión del Dibu Martínez “Sí, tiene una lesión. Es una lesión pequeña. No soy médico, pero es en la pantorrilla”, lanzó el español y llevó cierta calma debido a que redujo la posibilidad de una lesión grave. A su vez, habló del tiempo de recuperación que le demandará: “Ahora lo revisaremos con el médico y esperemos que en unos días o semanas esté listo para jugar”.

Emery habló en la previa del partido por Conference League. Emery confirmó la gravedad de la lesión del Dibu Martínez. El momento de la lesión del Dibu Martínez Dibu Martínez no salió a jugar el segundo tiempo de Crystal Palace-Aston Villa. Dibu Martínez no salió a jugar el segundo tiempo de Crystal Palace-Aston Villa. Video: ESPN El conjunto de Birmingham desembarcó en la capital inglesa cargado de ilusión. Con 43 unidades en su haber y afianzado en el tercer escalón de la clasificación, Aston Villa afrontaba el compromiso con la necesidad de sumar de a tres para no perderle pisada a los punteros. Del otro lado se encontraba un Crystal Palace que marchaba 14°, con 28 puntos, y buscaba hacerse fuerte en casa.