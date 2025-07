Atento, Colapinto: Jack Doohan se reunió con otro equipo de la Fórmula 1 y podría irse de Alpine

Jack Doohan no tuvo su mejor rendimiento en la Fórmula 1. El piloto australiano, que fue reemplazado por Franco Colapinto en el GP de Imola, no logró sumar ningún punto con Alpine en sus las seis carreras que disputó de la temporada y además, sufrió fuertes accidentes que pusieron en duda sus continuidad.

Tras el GP de Miami, el piloto reserva de la escudería francesa no volvió a aparecer en la escena , pero en las últimas horas se convirtió en noticia, ya que tuvo una reunión con otra escudería del Gran Circo para sumarse a partir de la próxima temporada.

Jack Doohan se reunió con un equipo de la Fórmula 1

Según informó el medio Planet F1, Jack Doohan se reunió durante el Gran Premio de Gran Bretaña con agentes de Cadillac Motorsport, equipo que se unirá en la próxima temporada. No obstante, el piloto no fue parte de la reunión sino que Mick Doohan, su padre, y Graeme Lowdon, hombre a cargo del proyecto de la estructura estadounidense, fueron los que tuvieron la conversación. De todas formas, no se revelaron detalles de aquella charla.