El expiloto de Alpine que cuestionó la salida de Doohan y la llegada de Colapinto: “No es la forma correcta”

Franco Colapinto ya hizo su debut como piloto titular de Alpine F1 Team en la Fórmula 1, con un P16 en el Gran Premio de Emilia-Romaña, Imola, el último fin de semana. Sin embargo, pese a haber sido confirmado como titular, su llegada sigue generando ruido, controversia, opiniones divididas y hasta acoso en redes sociales. Ahora, la tajante mirada de un expiloto de Alpine.

Esteban Ocon corrió para la escudería francesa entre 2020 (cuando aún era Renault) y 2024 inclusive y se fue a Haas a finales del año pasado. Jack Doohan, justamente, fue quien lo reemplazó; el australiano corrió en Abu Dabi, la última carrera del año pasado, y en las primeras seis de este 2025 y no sumó puntos para Alpine.

Ocon se fue de Alpine el año pasado. (Foto: archivo)

Mientras hace un más que digno papel en el débil Haas (lleva 14 puntos en la temporada), ahora Esteban Ocon se atrevió a opinar sobre la caliente interna que vivió su exequipo en los últimos meses. El francés, ganador del Gran Premio de Hungría 2021 con Alpine, dio una entrevista a Canal + y no evadió el tema Colapinto-Doohan.

Según Ocon, el destino de Doohan no fue el que merecía: “Siempre es sorprendente verlo. Si lo miro desde el punto de vista de Jack, en cinco carreras creo que mostró una velocidad decente, mostró cosas que significan que merece al menos mostrar un poco más”, opinó quien se subió cuatro veces a un podio con los colores de Alpine.

Ocon se lamentó por su colega, de 22 años, y fuera de la Máxima por la llegada de Colapinto: “Es difícil para él. Arruinas la carrera de un joven cuando haces algo así, aunque su carrera está lejos de estar acabada y creo que volverá a la F1 algún día porque tiene el potencial necesario”. Además, fue crudo al referirse a Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine y, por ahora, jefe en ejercicio del equipo tras la salida de Oliver Oakes. “Desafortunadamente no hay sorpresa con sus decisiones. Por desgracia, no es nada nuevo”, sentenció.

El accidente que involucró a Colapinto y Ocon

Ocon sobre Colapinto

De todas formas, la crítica de Ocon se debió a las formas y no tanto al protagonista. Fue elogioso, de hecho, de Colapinto. “Franco también merece estar en la F1, seguro, pero esa no es la forma correcta de hacerlo”, lanzó. Recuérdese que en el Gran Premio de Qatar 2024, un choque involuntario de Ocon dejó a Colapinto, que corría para Williams, fuera de carrera en la primera curva. “Es una lástima porque no pude hacer nada. Me llevaron puesto y tuve mucha mala suerte. Fue una boludez lo que hicieron”, declaró aquella vez el argentino sobre un accidente que también había involucrado a Nico Hülkenberg.