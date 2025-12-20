Atento, Colapinto: Alpine explicó el flojo 2025 y dejó un dato clave que ilusiona para la nueva era de la F1

Alpine cerró una decepcionante temporada 2025 de la Fórmula 1 al terminar último en el Campeonato de Constructores, con apenas 22 puntos. Sin embargo, desde la escudería francesa sostienen que el bajo rendimiento fue parte de una estrategia planificada, enfocada casi por completo en el gran cambio reglamentario que llegará en 2026.

David Sánchez , director técnico del equipo, explicó que el desarrollo del A525 se interrumpió muy temprano en el año para redirigir recursos al proyecto del nuevo monoplaza. “Nuestra estrategia en 2025 era invertir lo máximo posible y lo antes posible en el coche de 2026”, afirmó en diálogo con The Race, al remarcar que era la única forma de atacar limitaciones estructurales que arrastraba el equipo.

Según detalló, a finales de enero el desarrollo del auto 2025 quedó prácticamente cerrado. Alpine apostó a un único paquete aerodinámico y a una renovación de la suspensión trasera para mejorar la tracción, pero sin margen para evolucionar otros sectores clave. El resto del coche se mantuvo sin cambios por restricciones técnicas y de recursos.

Las debilidades del A525 quedaron expuestas sobre todo en circuitos lentos y con baches, un problema que se agravó por el déficit de potencia del motor Renault frente a sus rivales. Aun así, Sánchez remarcó un aspecto positivo: la correlación entre el trabajo en fábrica y el rendimiento en pista fue la esperada, sin sorpresas negativas.

“Sabíamos lo que íbamos a conseguir y eso nos da la esperanza de que lo que hagamos el próximo año nos dé los resultados que buscamos”, sostuvo el ingeniero, quien destacó que esa coherencia técnica es una buena señal de cara al nuevo reglamento.

Pierre Gasly, Franco Colapinto y Flavio Briatore quieren dar vuelta la página de un olvidable 2025 para abrir paso a una temporada 2026 que ilusiona.

Otro factor que explicó el mal resultado final fue la paridad extrema en la zona media. Sánchez reconoció que la convergencia aerodinámica y el crecimiento de equipos clientes como Haas, Racing Bulls, Williams y Aston Martin terminó relegando a Alpine, que además sufrió más de lo previsto con su unidad de potencia.

Por qué Alpine confía en dar un salto en 2026

franco colapinto2 En 2026, Franco Colapinto correrá como piloto titular de Alpine junto a Pierre Gasly. www.francolapinto.com

Desde la conducción del equipo, Steve Nielsen también dejó un mensaje optimista. El director general consideró que varios rivales siguieron invirtiendo en el auto 2025 hasta bien avanzada la temporada, lo que podría haberles quitado tiempo valioso en el desarrollo del coche 2026. “Eso me da confianza de que deberíamos ser competitivos con ellos el año que viene”, afirmó.

Además, Alpine contará con un beneficio reglamentario clave: por haber terminado último en el campeonato, dispondrá de más horas de túnel de viento que la mayoría de sus rivales, un recurso extra que buscará capitalizar en la nueva era.

En 2026, la escudería francesa estrenará monoplaza y también motor Mercedes. Pierre Gasly será la referencia del proyecto y Franco Colapinto afrontará su primera temporada completa desde el inicio, en un año que marcará el verdadero examen de la apuesta que condicionó todo el 2025.