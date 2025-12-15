Atento, Boca: el jugador que vuelve de su préstamo y tiene chances de quedarse en 2026
Tras un buen año a préstamo, el futbolista regresa a Boca en un puesto con pocas variantes y asoma como una opción a tener en cuenta.
Dentro del numeroso grupo de futbolistas que deberán regresar a Boca en 2026 tras finalizar sus préstamos, hay algunos que llegan con argumentos para pelear un lugar. Uno de ellos es un mediocampista que tuvo una temporada sólida en Tigre y que vuelve al Xeneize en una zona del campo donde hoy no sobran opciones.
En total, disputó 33 partidos en la temporada, con 3 goles y 4 asistencias. Tigre quedó eliminado en octavos del Apertura y en cuartos del Clausura, torneo en el que se perdió los últimos cuatro encuentros de la fase regular por una fisura en el peroné.
Jabes Saralegui vuelve a Boca con rodaje y se ilusiona con quedarse
Saralegui debutó en Primera en 2023 con Jorge Almirón y fue ganando minutos con el correr de los entrenadores. Con Diego Martínez tuvo su etapa de mayor continuidad y luego, ya con Fernando Gago, perdió terreno en el arranque de 2025, incluso siendo probado de lateral derecho, fuera de su posición natural.
El préstamo a Tigre le permitió algo que en Boca no había logrado sostener: regularidad. A los 22 años, el volante surgido de Boca Predio fue una pieza importante del equipo de Diego Dabove, sumó muchos partidos como titular y terminó siendo uno de los nombres destacados del plantel que se clasificó a la Copa Sudamericana 2026. En el Torneo Clausura llegó a usar la camiseta número 10.
Con la camiseta de Boca, desde su debut, jugó 42 partidos oficiales y convirtió un gol, aunque solo 15 veces fue titular. El contraste con su paso por Tigre es marcado y explica por qué su nombre vuelve a aparecer como una alternativa interesante, especialmente en un puesto donde también compiten Carlos Palacios y Kevin Zenón, hoy con menos continuidad. Su regreso será uno de los puntos a seguir en la planificación del 2026.