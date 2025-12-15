Atento, Boca: el jugador que vuelve de su préstamo y tiene chances de quedarse en 2026

Tras un buen año a préstamo, el futbolista regresa a Boca en un puesto con pocas variantes y asoma como una opción a tener en cuenta.

Con continuidad y protagonismo, el nombre del jugador aparece entre los que podrían tener revancha en el próximo plantel de Boca.

Dentro del numeroso grupo de futbolistas que deberán regresar a Boca en 2026 tras finalizar sus préstamos, hay algunos que llegan con argumentos para pelear un lugar. Uno de ellos es un mediocampista que tuvo una temporada sólida en Tigre y que vuelve al Xeneize en una zona del campo donde hoy no sobran opciones.

En total, disputó 33 partidos en la temporada, con 3 goles y 4 asistencias. Tigre quedó eliminado en octavos del Apertura y en cuartos del Clausura, torneo en el que se perdió los últimos cuatro encuentros de la fase regular por una fisura en el peroné.

Jabes Saralegui vuelve a Boca con rodaje y se ilusiona con quedarse Jabes Saralegui podría volver y estar en el plantel del Boca 2026 Jabes Saralegui debe volver y Boca estudia la chance de que se quede en el plantel. Instagram Saralegui debutó en Primera en 2023 con Jorge Almirón y fue ganando minutos con el correr de los entrenadores. Con Diego Martínez tuvo su etapa de mayor continuidad y luego, ya con Fernando Gago, perdió terreno en el arranque de 2025, incluso siendo probado de lateral derecho, fuera de su posición natural.

El préstamo a Tigre le permitió algo que en Boca no había logrado sostener: regularidad. A los 22 años, el volante surgido de Boca Predio fue una pieza importante del equipo de Diego Dabove, sumó muchos partidos como titular y terminó siendo uno de los nombres destacados del plantel que se clasificó a la Copa Sudamericana 2026. En el Torneo Clausura llegó a usar la camiseta número 10.