Atención, Boca y River: Conmebol dio a conocer las ternas arbitrales para el debut en la Libertadores y Sudamericana

La Conmebol dio a conocer las autoridades que impartirán justicia en la primera fecha de las copas. ¿Quien dirigirá a Boca y a River?

A poco más de una semana para el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, la Conmebol confirmó las designaciones arbitrales para la primera fecha, con presencia de jueces internacionales en los partidos de los equipos argentinos.

En el caso de Boca Juniors, que visitará a Universidad Católica en Chile, el árbitro principal será el uruguayo Gustavo Tejera, con Christian Ferreyra a cargo del VAR. Por su parte, el cruce de River Plate ante Blooming contará con el colombiano Andrés Rojas como juez principal, acompañado por David Rodríguez en la cabina de videoarbitraje.

Tejera arbitrá a Boca Juniors en Chile y Rojas hará lo propio con River en Bolivia Tejera dirigirá por tercera vez a Boca, con un dato curioso: en las dos anteriores ocasiones el Xeneize se quedó con la victoria, incluyendo el triunfo ante Always Ready en 2022 y otro frente a Sportivo Trinidense. Además, el uruguayo ya tuvo protagonismo en la temporada actual, como en la final de la Recopa Sudamericana y en el repechaje mundialista entre Jamaica y Nueva Caledonia.

image Gustavo Tejera impartirá justicia en el Universidad Católica-Boca. Conmebol Por el lado de Rojas, su historial con River es más extenso, ya que lo dirigió en cinco oportunidades, todas por Libertadores. El primer antecedente fue en 2019, en la victoria ante Palestino, mientras que en 2020 estuvo presente en tres encuentros, entre ellos la caída ante Liga de Quito, el empate con Athletico Paranaense y el triunfo frente a Nacional en el Monumental.

El último cruce entre el árbitro colombiano y el Millonario se dio en 2021, cuando el equipo de Núñez venció a Talleres en Córdoba por los octavos de final. Ahora, será la primera vez que Rojas dirija a River en un partido correspondiente a la Sudamericana, en un nuevo capítulo de un historial ya conocido.