Argentinos e Independiente Rivadavia definen al campeón de la Copa Argentina: hora y TV

Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia quieren hacer historia en la Copa Argentina. El ganador se clasificará directamente a la Copa Libertadores 2026.

Argentinos e Independiente Rivadavia juegan desde las 21:10 en Alta Córdoba la final de la Copa Argentina.

Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentarán este miércoles, en la gran final de la Copa Argentina, torneo que ninguno de los dos equipos pudo ganar en toda su historia.

El encuentro, que se llevará a cabo en el estadio Juan Domingo Perón de Córdoba, está programado para las 21:10 y se podrá ver a través de TyC Sports. El árbitro será Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estará Héctor Paletta.

Argentinos Juniors es uno de los mejores equipos de 2025 en el fútbol argentino Argentinos, que es dirigido por Nicolás Diez, se metió en la final demostrando un gran nivel y sin necesitar de los penales en ninguna instancia en todo el torneo. Tanto los 32avos como en los 16avos de final goleó 3-0 a Central Norte de Salta y a Excursionistas, para luego ganarle 2-1 a Aldosivi, 1-0 a Lanús y 2-1 a Belgrano de Córdoba.

A lo largo de todo el 2025, el Bicho fue uno de los equipos del fútbol argentino que demostró una sólida idea de juego y que mejor la pudo plasmar dentro de la cancha.

Argentinos y Belgrano juegan en Rosario por un lugar en la final de la Copa Argentina. Argentinos viene de eliminar a Belgrano en semis. Foto: @Belgrano Independiente Rivadavia viene de hacer historia ante River en semis Independiente Rivadavia, por su parte, es una de las grandes sorpresas en el fútbol argentino y, con el colombiano Sebastián Villa como gran figura, sueña con su primera estrella.