Angelici, sin filtro: la Conmebol, el VAR, Madrid y elogió a Gallardo

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, dijo esta noche que "la Conmebol está mucho mejor que antes, es distinta", al ser consultado sobre la máxima entidad del fútbol sudamericano ante la cercanía de la revancha con River por la Copa Libertadores, el martes próximo en la Bombonera.

El Tano se explayó cuando le preguntaron por la relación del club que preside y la Conmebol, en medio de las polémicas desatadas tras los fallos arbitrales a instancias del VAR en el partido de ida, que River ganó por 2-0.

"No hablo de los arbitrajes. Pero el VAR no se está utilizando como a mí me gustaría. Si hay miradas o jugadas evidentes, para eso están. Hay equipos más beneficiados que otros", señaló.

"SI VOS VES MUCHAS CÁMARAS, CAPAZ ENCONTRÁS ALGUNA DE UN ÁNGULO QUE SI FUE PENAL"#FOXRadio | Daniel Angelici sobre el VAR y cómo funcionó con Boca Juniors en la #LibertadoresxFOX. pic.twitter.com/BBGQZSqaVM — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) October 15, 2019

Sin embargo, remarcó su respaldo hacia la Conmebol: "Si de verdad hubiese una conspiración de la Conmebol contra Boca, no nos dejarían ni llegar a la final. Nos limpiarían antes".

Sobre River. "Juega bien, son momentos, pero, si mirás la tabla, el que sacó más puntos es Boca, vamos primeros".

"RIVER JUEGA BIEN, SON MOMENTOS... PERO SI MIRÁS LA TABLA, EL QUE MÁS SACO PUNTOS ES BOCA, VAMOS PRIMEROS"#FOXRadio | Daniel Angelici sobre el presente del club de Núñez. pic.twitter.com/jIkKFh6DFD — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) October 15, 2019

Elogió a Gallardo. "Por más que algunos me puteen yo me saco la camiseta, Gallardo está entre los 10 mejores técnicos no de la Argentina, del mundo. Si vas a buscar un técnico en la Argentina, yo no lo dudaría, por los resultados de su trabajo en los últimos cinco años lo ha demostrado".

"GALLARDO ESTÁ ENTRE LOS 10 MEJORES ENTRENADORES DEL MUNDO"#FOXRadio | Daniel Angelici sobre el director técnico de River Plate. pic.twitter.com/11TAORvX2e — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) October 15, 2019

La final en Madrid. "Puede ser que la final en Madrid haya generado un trauma en algunos jugadores y en otros no. Hay algunos jugadores que se quedaron en el club porque querían la revancha en la Copa Libertaores. Nadie me dijo que se quiso ir por haber perdido la final en el Bernabéu".

"LO DE MADRID A ALGUNOS JUGADORES LE PUEDE PESAR MÁS QUE A OTROS"#FOXRadio | Daniel Angelici sobre la final de la #LibertadoresxFOX 2018 ante River Plate. pic.twitter.com/LH9SXklbxu — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) October 15, 2019

Su gestión en Boca. "He cometido varios errores y no sé cuál es el peor. Es muy difícil ser presidente de Boca. No hubiera traído a mucho de los jugadores que me hicieron traer".