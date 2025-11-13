Ander Herrera eligió a los 3 jugadores jóvenes de Boca que tienen destino europeo y los llenó de elogios
Ander Herrera habló desde su experiencia y no dudó en destacar a tres compañeros de Boca que -según su mirada- están listos para dar el salto a Europa.
Ander Herrera volvió a hablar y sus palabras hicieron ruido. El mediocampista español, de larga trayectoria en el fútbol europeo y hoy referente del plantel de Boca, destacó a tres jóvenes del club que, según él, tienen destino asegurado en el Viejo Continente.
El español, de 36 años, vive un buen presente en Boca tras dejar atrás sus lesiones musculares. En los últimos seis partidos -ante Defensa, Newell’s, Belgrano, Barracas Central, Estudiantes y River- sumó minutos y se convirtió en una pieza confiable para Claudio Úbeda.
“Tenemos dos proyectos, bueno, que ya no son proyectos porque son titulares. Uno es Milton Delgado, mediocentro de la Selección Sub 20 que fue subcampeona del mundo; creo que el club va a tener que decidir si puede retenerlo, porque van a llegar ofertas”, dijo Herrera en diálogo con el programa español El Larguero.
El otro jugador que mencionó fue el defensor central Lautaro Di Lollo, quien se consolidó en la zaga junto a Ayrton Costa: “Di Lollo es muy joven, tiene mucha envergadura y viene muy bien”, elogió el ex Manchester United y PSG. Ambos futbolistas fueron ganando protagonismo en este segundo semestre y se transformaron en piezas importantes del equipo.
A ellos se sumó otro nombre que no sorprende: Exequiel “Changuito” Zeballos. Herrera volvió a llenarlo de elogios: “Tiene un talento descomunal. Le costó asentarse, pero es un jugador muy diferente y muy especial”, afirmó sobre el delantero de 24 años, figura en el último Superclásico.
En el cierre de la entrevista, Herrera también se refirió a los juveniles de otros clubes y sorprendió con una mención a River: “Tienen un central que se llama Rivero, que pronto va a dar el salto a Europa”, señaló, dejando en claro que sigue de cerca el presente del fútbol argentino.