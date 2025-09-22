Alex Albon habló del choque a Franco Colapinto, su excompañero en Williams: "Fue culpa..."

#F1xFoxSports | Albon tocó a Franco Colapinto en el #AzerbaijanGP Seguí toda la actividad de Fórmula 1® junto a @puenteadrian , @aagulla_TV y @f1andersen en la pantalla de Fox Sports. pic.twitter.com/bBkWmLsANR

Aunque había cruzado la meta en la undécima posición, el castigo lo relegó al 13° lugar en la clasificación final. Al finalizar la jornada, el propio Albon asumió su responsabilidad: “Tuvimos un poco de lío con Franco, que fue culpa mía. Pero luego, cuando tuvimos aire limpio, tal vez unas diez vueltas de la carrera, fuimos rápidos. Simplemente nunca llegamos realmente a eso. Así que no hay mucho que decir. Obviamente, el daño ya estaba hecho ayer en la clasificación”, expresó ante la prensa en Bakú.

Más allá del incidente con Colapinto , Albon valoró que su monoplaza mostró buen rendimiento en ritmo de carrera: “Creo que fuimos uno de los pocos autos que prácticamente pudieron adelantar en los trenes de DRS. Tuvimos el ritmo para hacerlo. Obviamente fuimos rápidos en pista y con razón. Muchos de los coches de la zona media reaccionaron cuando yo entré a boxes y trataron de cubrirme inmediatamente al salir del pit lane”, explicó.

El piloto reconoció que la frustración pasó por no haber podido capitalizar esa velocidad con puntos importantes: “Estoy frustrado conmigo mismo porque realmente no sumé puntos en el fin de semana. Quizá fue el fin de semana más fácil de todos para puntuar. Pero pasa”, admitió.

colapinto albon Alex Albon fue sancionado por el choque a Colapinto. Captura de video

Alex Albon elogió a Carlos Sainz

En contraste con su decepción, Albon celebró el desempeño de su compañero de equipo, Carlos Sainz, quien alcanzó su primer podio con Williams. “Primero que nada, estoy muy contento por Carlos. Creo que tuvo un fin de semana muy sólido, desde la clasificación hasta la carrera. No cometió errores, lo cual, con este clima y estas condiciones, no fue fácil”, señaló.

También destacó que el resultado del español beneficia al equipo en el Campeonato de Constructores y le permite cortar con una racha de mala suerte: “Es excelente para el equipo lo que logró Carlos. También es genial para él. Ha tenido mala suerte, así que es bueno que se la haya sacado de encima. Bien por él”, agregó.

Próxima cita: Singapur

De cara a lo que viene, Albon se mostró cauto respecto a las chances de Williams en Marina Bay: “Creo que, de manera realista, tenemos México y Las Vegas como nuestras dos últimas carreras donde podemos tener buen ritmo. Trataremos de sobrevivir en las otras y hacer un buen trabajo. Singapur siempre ha sido un circuito complicado para nosotros”, advirtió.

El piloto confió en que Williams pueda rescatar aprendizajes de Sainz para ser más competitivos, aunque reconoció que la prioridad estará puesta en maximizar los circuitos que mejor se adapten al coche.