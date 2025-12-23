Agustín Canapino celebró el Olimpia de Oro con un fuerte pedido: "Tenemos que ser..."

La noche de los Premios Olimpia tuvo un protagonista indiscutido en la Usina del Arte. Agustín Canapino no solo se impuso en la terna de automovilismo , sino que también recibió el Olimpia de Oro , el reconocimiento más importante que entrega el deporte argentino.

El piloto de Arrecifes coronó un año excepcional con la estatuilla máxima y se sumó a una lista selecta de deportistas que marcaron época. La distinción lo encontró visiblemente emocionado y dispuesto a compartir el logro con todos los actores que forman parte del mundo del deporte motor.

Una vez finalizada la ceremonia, Canapino dialogó con el sitio Carburando y dejó definiciones que trascendieron lo individual. Lejos de centrarse únicamente en su éxito personal, eligió poner el foco en un mensaje colectivo y en la necesidad de fortalecer al automovilismo desde adentro.

En sus declaraciones, el arrecifeño subrayó la importancia de trabajar en conjunto y de reconocer el rol de cada sector que integra la actividad. “Cuando digo automovilismo están incluidos los periodistas, porque son importantes. Esto es un deseo de unión y fortaleza, de que el automovilismo argentino nos encuentre unidos y fuertes, porque mirá lo que logramos”, expresó.

Para Canapino , el Olimpia de Oro no solo representa un premio individual, sino también una señal de lo que se puede alcanzar cuando existe cohesión. “Tenemos que juntarnos, entre todos. Categorías, periodismo, equipos, pilotos, tenemos que ser uno solo y esta es una linda señal”, remarcó, destacando el valor simbólico del galardón.

Emoción, gratitud y una noche inolvidable

Más allá del pedido de unidad, Canapino también se permitió disfrutar del momento y compartir su emoción. “Es muchísimo para mí. Este premio es para todos los que trabajan en mis equipos, porque nadie llega solo, y también para el automovilismo argentino, sus hinchas y esa pasión única que se vive de norte a sur del país”, afirmó.

El piloto reconoció que la magnitud del reconocimiento lo tomó por sorpresa y dejó una reflexión cargada de sentimiento: “Probablemente sea el último Olimpia de Oro que gane, porque es muy difícil que algo así se repita, por eso quiero disfrutarlo al máximo. La verdad es que no lo puedo creer, me quedé sin palabras”.

Agustín Canapino Premios Olimpia 2025 Agustín Canapino se quedó con el máximo galardón del deporte nacional en una noche cargada de emoción. Captura TyC Sports

En el cierre, Canapino apeló a un tono íntimo y personal. “Hoy decía que no podía pedirle nada a Papá Noel porque este año me dio todo, pero con esto ya es tanto que ahora voy a tener que trabajar yo para él. Gracias. Y un beso al cielo para mi viejo, que donde esté debe estar muy emocionado”, concluyó.