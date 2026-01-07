A pesar del fuerte interés de River, Tadeo Allende seguirá en el Inter Miami de Messi

Tras rechazar la oferta del Millonario, las Garzas llegaron a un principio de acuerdo con el Celta de Vigo para quedarse con el pase de Tadeo Allende.

Tadeo Allende era uno de los delanteros que Marcelo Gallardo pidió para reforzar el plantel de River. El exfutbolista de Godoy Cruz tuvo una gran temporada en el Inter Miami de Lionel Messi donde se consagró campeón de la MLS Cup y fue una de las figuras del equipo de Mascherano.

Tadeo Allende seguirá jugando en el Inter Miami de Messi Este gran presente hizo que el Millonario pusiera los ojos en él y le envió una oferta al Celta de Vigo (club dueño de su pase) de u$s 3.000.000 para quedarse con el 50% del pase del cordobés que en febrero cumplirá 27 años. No obstante, desde España rechazaron inmediatamente esa oferta y la consideraron insuficiente.

Messi festeja el gol con Tadeo Allende, autor del 1-0 de Inter Miami vs. Toronto. Tadeo Allende seguirá jugando con Messi en el Inter Miami. Foto: @InterMiamiCF Ahora, mientras River esperaba para llegar a un acuerdo con el Celta, el cuadro español alcanzó un principio de acuerdo con las Garzas para comprar a Tadeo Allende (estuvo cedido durante 2025) y de esta manera, el ex Instituto de Córdoba seguirá jugando junto al astro rosarino y todas las figuras del Inter Miami.

Santino Andino, la única negociación que mantiene River Tras quedar definitivamente descartadas las negociaciones por Jhohan Romaña y Sebastián Villa, en Núñez todavía queda un tema por resolver en la planificación del plantel que conduce Marcelo Gallardo: el futuro de Santino Andino. Se trata de una operación particular, estancada desde hace varias semanas por las vacilaciones del propio jugador, pese a que River y Godoy Cruz ya habían sellado un entendimiento económico. El acuerdo entre clubes contempla la adquisición de la totalidad de los derechos económicos por una cifra cercana a los cuatro millones de dólares. Sin embargo, la falta de una definición del futbolista mantiene el pase en pausa y genera impaciencia en el entorno millonario.