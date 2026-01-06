El defensor titular de River que quiere llevarse Daniele De Rossi al Genoa de Italia

El DT del Genoa, ex Boca, sondeó a un jugador clave de River para el tramo final del torneo italiano, en plena lucha por no descender.

El mercado de pases de River Plate no se detiene. Cuando la dirigencia todavía trabaja para cerrar un refuerzo más, en Núñez también miran de reojo el frente de las salidas. En ese contexto, un nombre importante dentro de la consideración de Marcelo Gallardo volvió a quedar en el radar del fútbol europeo.

El apuntado es Lucas Martínez Quarta. A un año de su regreso desde Fiorentina, el defensor de 29 años podría volver al Calcio ante un sondeo concreto del Genoa, club que pelea por mantener la categoría en la Serie A. El detalle que le agrega condimento a la historia es el entrenador que lo pidió: Daniele De Rossi, exjugador y confeso hincha de Boca.

Según trascendió, el Genoa inició contactos con la idea de llevarse al zaguero a préstamo para afrontar el tramo final de la temporada. La urgencia deportiva empuja al club italiano a buscar experiencia y jerarquía en defensa, y el nombre del Chino aparece como una opción prioritaria para el DT.

La postura de River, por ahora, es clara. En Núñez no tienen intenciones de desprenderse de Martínez Quarta, a quien consideran una pieza titular indiscutida. Además, el club realizó una inversión fuerte para repatriarlo en 2025 y su contrato se extiende hasta fines de 2028, lo que refuerza la posición negociadora del Millonario.

De todos modos, el movimiento europeo no pasó inadvertido en el Monumental. Incluso, puertas adentro, no descartan que este interés explique la insistencia de River por Jhohan Romaña, defensor de San Lorenzo, como una posible alternativa para cubrirse ante una eventual arremetida desde Italia.