A 6 meses de su llegada, Centurión se fue de Racing de Córdoba: su fuerte cruce con el presidente del club

Manuel Pérez, mandamás de Racing de Córdoba, anunció la rescisión del contrato de Centurión y acusó varias inconductas. El futbolista le respondió en redes.

En enero de este 2026, Racing de Córdoba rompió el mercado de la Primera Nacional al anunciar el fichaje de Ricardo Centurión. Su llegada fue anunciada con bombos y platillos y generó grandes expectativas para un equipo que se ilusionaba con pelear el ascenso tras una floja temporada 2025. Pero 6 meses después, las cosas dieron un vuelco total.

Tras una floja primera mitad de campeonato en la que la Academia de Nueva Italia terminó debajo de mitad de tabla, cambio de DT mediante, se decidió rescindirle el contrato al ex futbolista de Boca y Racing de Avellaneda. El extremo de 33 años, que jugó 14 partidos, metió 3 goles y dio 2 asistencias, fue señalado por el presidente el club de tener varias inconductas que desencadenaron en su salida.

El fuerte cruce entre Centurión y el presidente de Racing de Córdoba Ricardo Centurión había llegado en enero a Racing de Córdoba. @ClubARacing "Nos colmó la paciencia porque lo estamos esperando desde unos días antes del partido ante Chaco For Ever, cuando habíamos tomado la determinación", apuntó Manuel Pérez, mandamás del elenco cordobés, este martes en diálogo con la radio LV2, en la que explicó que fue una decisión que habían tomado ya hace algunas semanas y que se hizo efectiva en las últimas horas.

"Fue notificado en cada multa. Esperamos que nos devolviera la llave de la casa que tenía en un barrio privado, un auto que le prestamos para que se moviera en Córdoba y nada de ello sucedió. Es un muy triste porque le dimos todo, le brindamos confianza, pero lamentablemente tenemos que ponerle un cierre al tema", remarcó en la misma sintonía.

La historia que subió Centurión en respuesta al presidente de Racing de Córdoba. @adrianricardo1993 Y algunas horas después de esta explosivas declaraciones, el propio Centurión le respondió en redes: "Ay, Manuel Pérez. Cuando yo hable de vos, se te van a ir las elecciones y tu mentira. Un dictador con un hijo con un mismo problema", comienza el texto que publicó el atacante en las historias de su cuneta de Instagram.