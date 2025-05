Un exfutbolista de River le tiró un palito a Saracchi tras su paso de River a Boca: "Creo que fui..."

Marcelo Saracchi integra una lista que pocos futbolistas tienen en su espalda: jugar para Boca y River, dos de los equipos más grandes del mundo y clásico rival de toda la vida. El lateral izquierdo uruguayo primero pasó por el elenco de Núñez y allí ganó la recordada e histórica Copa Libertadores en el Santiago Bernabéu, Madrid. No obstante, tras estar un año en el club se terminó marchando al RB Leipzig de Alemania.

Luego de su paso por el Viejo Continente, el charrúa regresó al país a mediados de 2024 y se convirtió en nuevo refuerzo de Boca. En su estadía en el Xeneize, el lateral fue de mayor a menor. Comenzó siendo titular, luego pasó al banco de los suplentes y ahora, en algunas ocasiones no suele ser convocado.

Durante su paso y salida del Millonario, Saracchi siempre llenó de elogios a la institución rojiblanca, pero cuando llegó al cuadro de la Ribera comenzó a hablar mejor de su nuevo equipo y ninguneó a su clásico rival. Ahora, quien le puso los puntos y le tiró un palito fue su excompañero y colega, Camilo Mayada, campeón de la Libertadores 2015 y 2018 con River.

Mayada le tiró un palito a Saracchi por su paso de River a Boca

No lo haría (jugar en Boca). Obviamente hablé con él, tengo una gran relación con el Chelo. Yo, personalmente, creo que soy un poquito más importante en la historia de River que lo que fue Chelo también. Esa es la realidad, estoy mucho más identificado, entonces no lo haría", sentenció en diálogo con el programa No es para tanto, de TNT Sports.

"Uno tiene que ser profesional y saber respetar las decisiones de los demás, y entender el porqué. Eso lo hablé personalmente con él, son cosas que no puedo dar detalles ni pormenores de lo que pasó en el medio, pero yo no lo haría. Siempre le deseo el mayor de los éxitos, excepto en los clásicos", cerró.