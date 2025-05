La fuerte sentencia del extravagante DT de Barcelona tras caer ante River en Ecuador: “Este rival seguro va a…”

River sigue con su racha triunfal. El equipo de Marcelo Gallardo, que se cerró una excelente fase regular en el torneo Apertura al golear por 4-1 a Vélez en el Monumental, volvió a a ganar en la Copa Libertadores. Tras dos empates consecutivos, el Millonario se impuso por 3-2 en su visita a Guayaquil ante Barcelona con goles de Sebastián Driussi, Facundo Colidio y Franco Mastantuono.

De esta manera, los dirigidos por el Muñeco siguen en lo más alto del Grupo B con 8 unidades y con el empate entre Independiente del Valle y Universitario de Perú, el elenco de Núñez puede asegurar su presencia en los octavos de final el próximo jueves a las 21:30 cuando reciba a los ecuatorianos en el Monumental. No obstante, previo a ese encuentro, disputarán el lunes a las 20:30 su duelo correspondiente a los octavos de final del Apertura ante Barracas Central.

Segundo Castillo elogió a River tras caer por 3-2

Tras el final del encuentro, el primero que habló en conferencia de prensa fue Segundo Castillo, DT de Barcelona. Allí hizo un análisis del partido y lanzó una fuerte sentencia sobre el equipo de Gallardo: “El equipo hoy compitió frente a un rival que seguro va a pelear por este torneo. Hoy estuvimos bien, con mucha dinámica y los goles fueron por cosas puntuales y en momentos donde no estuvimos atentos a la marca. No siento que ellos nos superaron y fueron efectivos", sentenció.

Por otro lado, se refirió al tema de los cambios y el desgaste físico de algunos de sus futbolistas: “No vi tanto desgaste y todos pretendemos que se hagan cambios y uno está viendo otra cosa. Si nosotros tenemos al rival en el área contraria, no veo necesario hacer cambios. A veces hay que revisar un poco más, no solamente hacer variantes porque hay jugadores en la banca", mencionó el Mortero.

Por último, mandó un mensaje de apoyo a Gustavo Vallecilla, quien recibió críticas por parte la hinchada en el choque durante el encuentro, y también dejó en claro que lucharán hasta el final: "Vallecilla ha sido de los jugadores más regulares que hemos tenido. No es el único culpable por el resultado de hoy, si no que soy yo. Soy el entrenador y cuando ganamos resaltamos al grupo y cuando perdemos, tenemos que hacernos cargo. No vamos a tirar la toalla, intentaremos pelear y el equipo tiene que sacudirse. De mi parte tiene el respaldo y nosotros no lo vamos a matar. Lo que la gente manifieste lo entendemos, pero yo no creo que ningún jugador sale a perder o a equivocarse", cerró.