La ácida chicana del Beto Alonso a la gestión de Riquelme en Boca: “Que siga…”

La dura derrota de Boca en el Superclásico todavía deja coletazos. Esta vez, el que volvió a picantear fue Norberto "Beto" Alonso, ídolo de River, quien se despachó con varias frases que no pasaron desapercibidas. Fiel a su estilo frontal, dejó una burla para Fernando Gago y una chicana directa a Juan Román Riquelme.

"Venimos con un ánimo infernal, les ganamos a los bosteros. ¿Qué querés?", arrancó diciendo el Beto, feliz por el momento de River. Y cuando la periodista le preguntó si le había levantado el ánimo la salida de Gago, no dudó: "Pobrecitos... ya les sacamos seis. Uno más, uno menos", tiró con sorna. Y para coronar, agregó entre risas: "Me tomé un whisky".

La ácida chicana del Beto Alonso por la salida de Gago

Pero la frase más picante llegó cuando la periodista Sofi Martínez, de Bplay, le consultó por la gestión del actual presidente de Boca. Sin vueltas, el Beto lanzó: "¿Su gestión? Que siga así. Vamos todavía, Román", en tono de burla. La frase encendió las redes y volvió a abrir el juego cruzado entre hinchas de River y Boca.

El palazo de Beto Alonso sobre la gestión de Riquelme en Boca

No es la primera vez que Alonso cuestiona decisiones del Xeneize. Tras el Superclásico, también apuntó contra el planteo de Gago: "Me da risa. No sé qué quiso inventar. Más que mérito de River, fue que Gago nos facilitó las cosas", había dicho en DSports Radio. Y cuando Marcos Rojo se quejó del arbitraje, también saltó con otra frase filosa: "Que vaya a llorar a la iglesia".

En Boca, Riquelme sigue buscando técnico mientras intenta levantar al equipo tras los golpes recientes. Pero del otro lado, Alonso disfruta del presente millonario y no pierde oportunidad para meter chicanas con sello propio. Como siempre, directo al mentón.