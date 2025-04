El palazo del Beto Alonso a Gago tras el triunfo de River ante Boca: “Me río porque…”

Después del Superclásico, las voces fuertes no tardaron en aparecer. Y si hay alguien que nunca se guarda nada, ese es Norberto "Beto" Alonso. El ídolo de River se despachó con todo contra Fernando Gago por el planteo que usó Boca en el Monumental, fue lapidario con Marcos Rojo y, de paso, llenó de elogios a Franco Mastantuono, Enzo Pérez y Franco Armani.

"Me río porque no sé qué quiso inventar Gago. Línea de cinco, qué carajo... Le facilitó las cosas a River", soltó el Beto, fiel a su estilo frontal, en diálogo con DSports Radio. Para el campeón de la Libertadores 1986, Boca se complicó solo con una táctica que, según él, no sirve en estos partidos. "No sé qué vino a hacer Boca, esos inventos raros como la línea de cinco son muy extraños. Hay que jugar 4-3-3 o 4-4-2, pensar en el arco de enfrente para ganar el partido. Gago quiso inventar, pero en estos partidos no se inventa, se juega y se gana", disparó.

Además de criticar el esquema de Boca, Alonso también se rindió ante el presente de Franco Mastantuono, el pibe sensación de River que se cargó el equipo al hombro con apenas 17 años. "Fue un golazo de la puta madre, le pega muy bien a la pelota. Es diferente, labura muy bien para el equipo y es líder a los 17 años, todas las pelotas pasan por él", elogió el Beto. Y agregó una comparación que sorprendió a todos: "A Mastantuono, por ser zurdo, lo veo hasta superior a mí. Por él quieren pagar 45 millones de euros, por mí no sé si lo hubiesen pagado. Era otra época y otro dinero".

El Beto Alonso se rindió ante la calidad del pibe Mastantuono. "Lo veo hasta superior a mí", dijo.

Alonso también le tiró un palito a Marcos Rojo, quien había hablado de las amarillas en Boca. "Siempre se busca un pretexto pero la verdad es que River ganó bien. Que vaya a llorar a la iglesia", lanzó sin filtro.

Por último, el exenganche tuvo palabras de reconocimiento para dos referentes millonarios. "Enzo Pérez es un fenómeno, sabe dónde tiene que posicionarse, tiene un gran amor por esta camiseta y entrega todo en estos partidos", afirmó. Y sobre Franco Armani, completó: "Te salva partidos, está pasando un momento espectacular".