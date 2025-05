Es extranjero, jugó en el Bayern Münich y confesó su fanatismo por Racing: “No lo quería decir porque…”

No es frecuente. Si la mayoría de los argentinos son de Boca y de River, cuánto más lo son los extranjeros, que observan el fútbol de nuestro país desde la periferia y que no suelen conocer, en ocasiones, muchos otros equipos. Entre las excepciones, hay que decir, desde ahora, está Roque Santa Cruz, un reconocido delantero paraguayo cuyo fanatismo no responde al Xeneize ni al Millonario.

Roque Santa Cruz tiene 43 años e increíblemente sigue vigente. Y juega en Libertad de Paraguay, que vino al país para jugar en Córdoba ante Talleres por la 4º fecha de la Copa Libertadores. Fue empate 0-0 y así Libertad, que está puntero en el fútbol paraguayo, quedó además segundo en el grupo D de la Copa, detrás de San Pablo.

El experimentado delantero transita su 29º año como profesional. (IFFHS)

Luego del empate sin goles frente a la T, entonces, llegó la confesión del histórico Santa Cruz. “Yo siempre dije que soy de Racing”, declaró ante ESPN quien ha jugado en clubes como el Manchester City y el Bayern Münich. Y reveló una anécdota que atestigua su pasión.

“Estuve en la cancha (en la final de la Copa Sudamericana 2024). No quería decir nada porque era la primera vez que iba y no quería ser mufa, ja”, confesó, en alusión al histórico triunfo del equipo de Gustavo Costas ante Cruzeiro por 3-1 en Asunción de Paraguay, que significó el primer título internacional de Racing después de 36 años.

Los números de Santa Cruz

Roque Santa Cruz es una leyenda de la Selección de Paraguay y tiene una extensa y gran trayectoria. Debutó como profesional en 1997… y pasó por el Bayern Münich, el City, el Málaga, el Betis, el Blackburn Rovers, entre otros, y hoy viste la camiseta de Libertad, a los 43 años. Anotó en su carrera 244 goles y disputó con Paraguay tres Mundiales (2002, 2006 y 2010) y cuatro Copa América.