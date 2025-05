El histórico futbolista de San Lorenzo que criticó despiadadamente a Iker Muniain: "Le dieron la cinta de capitán a un tipo que..."

Iker Muniain llegó a mediados de 2024 a San Lorenzo y desde el primer momento se ganó el cariño de la gente. El exfutbolista del Athletic Bilbao fue ganando terreno poco a poco en el fútbol local y con algunos partidos en su espalda se ganó la cinta de capitán por su gran rendimiento en la cancha y por el liderazgo que demuestra tanto dentro de la cancha como en el vestuario.

Sin embargo, no todos están de acuerdo con que el Vasco sea el líder del equipo, ya que algunos hinchas señalan que Johan Romaña u Orlando Gill deberían ser quienes porten la cinta. Uno de los que comparte esta opinión es el Esteban "Gallego" González, campeón con San Lorenzo del Clausura 1995 de la mano del Bambino Veira. El exfutbolista surgido en las Inferiores de Ferro criticó despiadadamente al volante español por ser el capitán del cuadro azulgrana.

“Le dieron la cinta de capitán a un tipo que no conoce ni dónde queda la cancha. ¿Cómo puede ser? No hay gente que tenga personalidad en el vestuario. Escuchame, le hizo un gol a River y no lo gritó”, comenzó diciendo en su entrevista con Universo Azulgrana.

El Gallego González disparó contra Iker Muniain

“Hijo de put*, ¿cómo no vas a gritar el gol? Le hiciste un gol a River y sos hincha, ¿qué me importa? Estás jugando en San Lorenzo, gritá el gol. ¿Qué van a hacer los de River? ¿Te van a dar una medalla porque no gritaste el gol?”, agregó el Gallego, quien no pudo ocultar su enojo por el tímido festejo de Muniain en el empate entre el Millonario y el Ciclón por 1-1 en la fecha 24 de la Liga Profesional 2024.

San Lorenzo abre los playoffs recibiendo a Tigre en el Gasómetro

Luego de empatar 1-1 ante Sarmiento en Junín, el equipo de Miguel Ángel Russo se aseguró el cuarto lugar de la zona B. Eso le permitió al Ciclón poder definir de local en los octavos de final del torneo Apertura y este sábado a partir de las 14:00, el elenco azulgrana abrirá los playoffs recibiendo a Tigre en el Nuevo Gasómetro.

San Lorenzo abre la llave de playoffs ante Tigre en el Gasómetro. (Fotobaires)

En caso de superar al Matador, en la siguiente instancia jugarán con el ganador de la llave de Argentinos-Instituto. En semifinales podrían visitar el Monumental para medirse ante River o el Cilindro de Avellaneda para jugar con Racing. Y finalmente, el 1 de junio en el Madre de Ciudades se jugará la gran final y los potenciales rivales del Ciclón podrían llegar a ser Boca, Huracán, Independiente, entre otros.