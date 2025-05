Tras sus repudiables dichos contra Riquelme, Gabriel Anello pidió perdón con un insólito argumento: "Me sentía mal, me dolían los…”

Tras la ola de repudios por sus declaraciones racistas, el periodista deportivo Gabriel Anello pidió hoy disculpas públicas durante su programa radial, en el que había calificado a Juan Román Riquelme con términos como "negro", "burro" e "ignorante".

"Claramente me extralimité. No es una excusa, pero no me sentía bien y me tendría que haber ido del aire", dijo Anello al comienzo de su descargo.

El pedido de disculpas de Anello

Aseguró que su intención era realizar una crítica futbolística, pero admitió que "quiso hacer una comparación y le salió mal". "Estoy cansado de que me operen, pero le erré. La grandeza del ser humano y la valentía del hombre es pedir disculpas. Yo voy a seguir siendo el mismo", añadió.

Sobre su estado al momento del exabrupto, dijo: "Me sentía como el traste, me dolían los riñones. A los que ofendí, les pido disculpas".

Anello disparó fuertemente contra Juan Román Riquelme

A pesar de sus disculpas, Anello anticipó que continuará criticando a la gestión de Riquelme al frente de Boca Juniors, aunque sin repetir los términos ofensivos utilizados.

La respuesta de Juan Román Riquelme a los dichos de Anello

Fuente: NA