La tajante respuesta de Riquelme a la repudiable frase de Anello: "Me tocó un color de piel normal y tan brutos no somos porque..."

Juan Román Riquelme respondió públicamente a las graves expresiones vertidas por el periodista Gabriel Anello, quien lo tildó de “negro ignorante” en su programa Lo que queda del día, por Radio Mitre. Lejos de entrar en una escalada de violencia verbal, el presidente de Boca Juniors reivindicó con orgullo sus orígenes y reafirmó sus valores: “Estoy muy orgulloso de decir que soy de Don Torcuato, que soy argentino. Amo mi país, amo Don Torcuato y tengo respeto hacia todos, no tengo ningún problema con los colorados, blancos, rubios, negros”.

La tajante respuesta de Riquelme a Anello

Los comentarios de Anello generaron un fuerte repudio en redes sociales y en medios periodísticos. En su editorial del martes por la noche, el periodista lanzó frases extremadamente ofensivas como: “Los que no van al colegio, como él, son unos negros ignorantes”, y desafió públicamente a Riquelme con amenazas físicas y desprecio racial. Anello, conocido por su postura crítica hacia el exfutbolista, incluso vinculó a la actual dirigencia de Boca con supuestas irregularidades en la entrega de camisetas, y se jactó de no temerle a una posible denuncia: “Mándenme al INADI, mándenme a la Justicia”, dijo.

Ante esta escalada, Riquelme aclaró que el club y sus abogados se encargarán de evaluar las acciones legales correspondientes. Sin embargo, compartió una anécdota familiar que revela la fortaleza emocional con la que atraviesa esta situación. “Mi hija me dijo que mientras estaba estudiando, le mandaron unos audios de un hombre bastante nervioso hablando de vos... Le dije 'no pasa nada' y me contestó: 'Ya sé, nunca van a parar, pero trabajá tranquilo que sos el negro más lindo del mundo’. Es una maravilla”, relató emocionado Román. Y agregó, en declaraciones a Jorge Rial por C5N: “Acabamos de presentar el superávit más grande en los 120 años de historia del club, lo que demuestra que entonces tan brutos no somos”.

La fuerte y repudiable frase de Gabriel Anello sobre Riquelme

El episodio volvió a poner en debate el rol de ciertos comunicadores que, amparados en el micrófono, cruzan límites éticos y legales. El INADI, hasta el momento, no se ha pronunciado públicamente, pero distintas agrupaciones sociales ya manifestaron su repudio a las expresiones de Anello. Por su parte, Riquelme optó por no confrontar desde el odio, sino por reafirmar su identidad y trayectoria: “Desde los 18 años tuve la suerte de ser futbolista, de empezar un 10/11/1996 con el equipo de mi vida. No he transado con nadie, y por eso me ven como el malo. Si lo hubiese hecho, dirían que soy el mejor jugador de la historia del fútbol argentino”.

Hasta el momento, Riquelme no inició acciones legales, pero dejó en manos del club y sus abogados la evaluación del caso. Mientras tanto, el INADI analiza una posible intervención de oficio por las declaraciones de Anello, que también podrían derivar en una denuncia judicial. El episodio elevó la tensión entre ambos, y no se descartan novedades en las próximas horas.