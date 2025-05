Los desopilantes memes de fútbol sobre la elección del papa León XIV: DT de Boca, tuit de Estudiantes y más

Este jueves 8 de mayo, a poco más de dos semanas de la muerte de Francisco el 21 de abril, fue elegido Robert Prevost como nuevo papa del Vaticano. El estadounidense de 69 años adoptó el nombre de León XIV y se convirtió en el primer noretamericano en asumir como jefe de la Iglesia Católica.

A diferencia de Jorge Bergoglio, su predecesor, no se le conoce ningún fanatismo por el fútbol o equipo. Sin embargo, eso no resultó ningún impedimento para los hinchas del deporte rey, que no perdieron la oportunidad de inundar las redes de memes, con referencias al DT de Boca Juniors, un tuit alusivo de Estudiantes de La Plata por su apodo, el "León", y más...

Los mejores memes del papa León XIV y el deporte