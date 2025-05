La tajante reacción de Scaloni al enterarse de que lo propusieron como DT de Brasil: "Lo siento en el alma, pero..."

Tras la histórica paliza sufrida ante Argentina por 4-1 en marzo, la Selección de Brasil se quedó sin entrenador. La Confederación Brasileña decidió despedir a Dorival Júnior luego de semejante humillación y, a casi un mes y medio, aún no logró encontrar un reemplazante. Entre los muchos candidatos que se barajaron, los dos principales apuntados son Carlo Ancelotti y Jorge Jesús, aunque todavía no se ha podido llegar a un acuerdo definitivo con ninguno de los dos.

En medio de tantos idas y vueltas, el periodista brasileño Flavio Prado propuso llamar nada menos que a Lionel Scaloni, el entrenador de la Albiceleste, máximo rival histórico de la Verdeamarela. "La CBF debería hacer una oferta para desestabilizar a Argentina. No importa cuánto gane: hay que ofrecerle cinco veces más. Llega a la casa y le dice a la mujer lo que le ofrece Brasil. El tipo se va a volver loco. Si acepta, bien por la CBF. Y si no, en el peor de los casos, se dispara el presupuesto de la AFA y tendrían que subirle el sueldo. Que hagan una oferta por él", apuntó.

La reacción de Scaloni al enterarse lo propusieron como DT de Brasil

Si bien no se trató de una posibilidad formal, estos dichos generaron una repercusión suficiente como para convertirse en un rumor concreto y que llegara este jueves a los oídos del propio cerebro de la Scaloneta. "Me entero ahora. A mí no me llamaron, por las dudas…", aclaró con cara de sorpresa en diálogo con el periodista español Siro López. "Lo siento en el alma, pero no", agregó entre risas. Y sentenció: "Que vaya Ancelotti tranquilo si tiene que ir, pero yo no, je".

Scaloni realizó una extensa entrevista con el cronista ibérico de la que hoy se publicó apenas un adelanto y recién se podrá ver completa el próximo lunes. En otro de los fragmentos que ya vieron la luz, se refiere a su futuro luego de la Selección argentina: "Estoy bien así. Voy por tiempo. Claro que me gustaría dirigir a un club en algún momento. Y al Deportivo La Coruña (donde es considerado un ídolo), es lo que dijimos…", aseguró al respecto.

Por otro lado, le consultaron por las duras críticas que le hizo Maradona en 2019, durante sus primeros años en la Albiceleste: "En esa época, las críticas, si se pueden llamar críticas, eran totalmente normales. Yo no había entrenado en ningún lado. Sí hice cursos, pero no tenía experiencia y él, fiel a su estilo, fue una persona que no se guardaba nada. En cierto modo, no digo que tuviera razón, pero no dijo nada raro porque no había dirigido en ningún lado", apuntó.