Riquelme apuntó contra ESPN por las críticas a Boca: “Era un canal de deportes y ahora…”

No se guardó nada. Juan Román Riquelme volvió a hablar en público después de varios meses (no lo hacía desde febrero) y lo hizo con munición gruesa. El presidente de Boca cruzó con dureza al periodista Gabriel Anello por sus dichos racistas, confirmó que iniciará acciones legales, defendió su gestión al frente del club y lanzó una dura crítica contra ESPN, a quien acusó de “dejar de ser un canal deportivo” para dedicarse a atacar al Xeneize.

“De chiquito jugaba a la pelota todo el día en mi barrio, y al mediodía cuando me llamaban a comer, ponía todos los deportes. Volvía a la tarde y volvía a poner ese canal mundial que hablaba solo deportes, todo el día, yo me enteraba de todo. Pero resulta que ese canal deportivo mundial, desde 2019 dejó de ser un canal deportivo y lo único que hace es atacar a Boca. Cambió su forma para hacer eso. Haber ganado molestó bastante porque no pueden usar al club para hacer política y a mí me da felicidad porque tengo que cuidar a mi club, no le hago mal a nadie solo cuidar al club", disparó sin nombrarlo directamente, pero en clara alusión a ESPN -algo que ratificó el propio Jorge Rial-. Y fue más allá: “Pueden voltearme en dos años y medio cuando se termine el mandato, pero por ahí saben que no pueden”.

Juan Román Riquelme destrozó al canal ESPN

Consultado por Rial sobre si la supuesta campaña en contra de Boca de este canal deportivo tiene que ver con la vinculación con el macrismo, Riquelme agregó: "Yo no estoy acusando nada, todos vimos lo que pasó en diciembre que fue una vergüenza, si se falsifica una firma, es grave. Pasó eso y nos suspendieron las elecciones. Es un vale todo, si es en contra de Boca".

Más allá de los palos, el ídolo también se tomó un momento para defender su gestión en Boca. “Hace un año presentamos el superávit más alto de la historia y eso demuestra que tan brutos no somos”, dijo. Y también puso el foco en el rechazo a las Sociedades Anónimas Deportivas: “Cuando van en contra de Boca vale todo. Pero yo amo a mi club, los hinchas lo aman y gracias a ellos podemos decir que no está privatizado”.

Qué dijo Riquelme sobre la Bombonera

Además, habló de la Bombonera: “Llevamos cinco años y poco en el club, y el hincha ve una Bombonera cada vez más linda. Aunque no salgamos a hablar, trabajamos todos los días para que esté mejor y el hincha se sienta cómodo. El hincha cada vez que va nuestro estadio, está feliz de verla cada vez más linda, no paramos de trabajar por más que no salga en la TV”.

La nota completa de Riquelme dejó mucha tela para cortar. Pero el mensaje fue claro: al club, lo defiende con los tapones de punta.