Marcos Rojo reveló que le planteó a Gago su incomodidad con la línea de 5 ante River: "Le dije que no me sentía cómodo y él me..."

Tras quedar eliminado en fase previa de la Copa Libertadores, Fernando Gago quedó al borde de la cornisa en su rol domo DT de Boca Juniors. A base de triunfos en el campeonato local y afianzarse en la punta de su zona, parecía que se había ganado otra vida. Sin embargo, tras la caída en el Superclásico ante River Plate, Juan Román Riquelme decidió despedirlo a falta de una fecha para que comenzaran los playoffs del Apertura.

Más allá del resultado, lo que más se le criticó a Pintita fue plantear una línea de 5 en el Monumental, algo que no venía haciendo y no se correspondía con el estilo que pretendía imponer, y que no la hubiera modificado en ningún momento, incluso con el marcador en contra. Marcos Rojo, capitán del equipo, dio detalles este miércoles en diálogo con ESPN de la charla que tuvo con el ahora exentrenador del Xeneize en la previa del encuentro.

Rojo contó lo que habló con Gago antes del Superclásico

"Seguimos las órdenes que da Mariano (Herrón) y en su momento Fernando, si bien se puede charlar o comentar, que yo lo he hecho con Fer en su momento, pero acá estamos para seguir las órdenes del DT. Por más años que tengamos o trayectoria, no somos nadie para decirle cómo tenemos que jugar o plantear un partido. Nunca vi en mi carrera que los jugadores definan cómo hay que jugar un partido", comentó en un principio cuando le preguntaron si él u otro referentes no podrían haber hecho algo para hacerle cambiar de idea a Gago.

En ese sentido, reveló qué fue lo que conversó con él al respecto: "Lo hablé con él en la semana, se habló de que no me sentía cómodo jugando de líbero en línea de 5 y se lo comenté a él. Le dije que me sentía más cómodo por afuera que adentro, pero él me explicó muchas cosas que veía de cómo enfrentar a River, de posiciones de ellos y nuestros que podían hacerlo mejor, se practicó en la semana y decidió Fernando dónde jugábamos cada uno", detalló el defensor central.

Rojo, que supo compartir plantel con Gago como jugador en la Selección argentina y entabló una buena relación con él, aseguró que no se esperaba el despido y que lo "golpeó mucho". "No soy yo quién para decidir ni cambiar nada. Las decisiones las tomó Fer, nosotros las aceptamos y tratamos de hacer lo mejor. Lamentablemente no se dio y hay que salir adelante ahora, no queda otra", concluyó acerca del Superclásico.