Cuatro respuestas de Riquelme: ¿lo decepcionó Gago, llamó a Milito, sigue Herrón y pensó en Bianchi DT?

En medio de la incertidumbre por el futuro entrenador y después de semanas repletas de rumores, Juan Román Riquelme eligió romper el silencio. En diálogo con el programa Argenzuela (C5N), el presidente de Boca fue tajante: no llamó a ningún técnico, bancó a Mariano Herrón hasta el final del torneo y desmintió que Carlos Bianchi esté en carrera para volver. "No llamé a nadie. No, no, no... Yo vivo normal. Tengo tomada la decisión de que Mariano sea el DT hasta el final del torneo", dijo.

Sobre Gabriel Milito, hoy el principal apuntado por los hinchas y los medios, fue categórico: "No llamé a nadie", repitió varias veces, reforzando la idea de que no habrá movimientos hasta diciembre. En la misma entrevista, Riquelme agradeció a Fernando Gago por su paso por el club y aclaró: "No me decepcionó. Lo quiero mucho, ha disfrutado cada día en el club con nosotros".

Riquelme habló de todo: Milito, Herrón, Bianchi y su mirada sobre Gago

También aprovechó para frenar en seco una versión que había tomado fuerza en las últimas horas: la vuelta de Bianchi. "No tengo ni puta idea de dónde salió lo de Bianchi. Yo lo quiero mucho, espero que esté disfrutando en Europa. Nos dio demasiado. Los bosteros lo queremos mucho", soltó, descartando cualquier tipo de regreso del Virrey, incluso como parte de la delegación al Mundial de Clubes.

Además, Riquelme fue contundente en su respaldo a Herrón, su actual interino y mano derecha. “Dios quiera que sea hasta Santiago del Estero, tenemos la ilusión de llegar a la final, después del otro lado da igual mientras nosotros lleguemos”, dijo, dejando en claro que el objetivo inmediato es el torneo Apertura.

El presidente xeneize también anunció que iniciará acciones legales contra el periodista Gabriel Anello, tras los dichos discriminatorios que se viralizaron esta semana. Así, en una entrevista con varios frentes, Román dejó más de un título y un mensaje: por ahora, Boca sigue con Herrón y no hay apuro por el próximo DT.