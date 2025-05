La opinión de Bochini sobre la posibilidad de que Gabriel Milito dirija a Boca: "No se puede decir si es..."

Tras el despido de Fernando Gago hace apenas una semana atrás, la danza de nombres para ver quién lo reemplazará como director técnico de Boca Juniors no se hizo esperar. Con mariano Herrón como interino hasta que finalicen los playoffs del torneo Apertura, la opción que más probable resulta para hacerse con el cargo de forma definitiva es la de Gabriel Milito, que se encuentra sin trabajo desde su salida de Atlético Mineiro a fines de 2024.

La posibilidad de que el Mariscal asuma como entrenador del Xeneize generó una gran polémica en el mundo Independiente, puesto por dichos lares no no ven con buenos ojos que un jugador tan identificado con el club como él se haga cargo de uno de sus mayores rivales. Esto toma un mayor revuelo considerando que el exdefensor había declarado tiempo atrás que en un futuro quiere ser presidente de la institución de Avellaneda.

Gabriel Milito es el principal candidato a ser el nuevo DT de Boca. (Foto: EFE)

En ese sentido, quien se expresó al respecto fue Ricardo Bochini. Al tratarse del ídolo máximo de toda la gloriosa historia del Rojo, puede considerarse una palabra más que autorizada al opinar sobre glorias presentes y futuras del club. "Milito puede dirigir en Boca, porque Boca es un grande del fútbol, no sólo de Sudamérica, sino del mundo. Yo creo que puede dirigirlo", apuntó este martes en diálogo con Radio La Red.

Bochini le dio el visto bueno a Milito para que sea entrenador de Boca. (Foto: archivo)

En ese sentido, señaló que en caso de que asuma en el cuadro de la Ribera, eso no debería afectar su futura carrera política: "La gente de Independiente lo votaría igual, porque va a dejar todo por Independiente como lo hizo en su carrera… Como hincha y como jugador". E insistió: "Si la gente de Independiente el día de mañana puede decir algo... Yo no creo, porque no tiene que ver una cosa con la otra".

Igualmente, tuvo sus recaudos al evaluar si Milito es el entrenador que el Xeneize necesita en este preciso momento: "No se puede decir ahora si es técnico para Boca. Para mí en Argentinos Juniors hizo una buena campaña, pero cuando estuvo en Independiente no hizo lo que la historia de Independiente pedía", sentenció Bochini.