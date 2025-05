En el canal de Azzaro revelaron los dos pedidos de Milito a Riquelme para ser DT de Boca: “Pretende que…”

Tras el empate 1-1 ante Tigre en Victoria que le impidió terminar en lo más alto de la zona A, Boca comenzó una nueva semana de entrenamientos pensando en los octavos de final del torneo Apertura. El Xeneize de Mariano Herrón, quien será el DT hasta que termine el torneo, se medirá este sábado a partir de las 21:00 en La Bombonera ante el siempre difícil y complicado Lanús de Mauricio Pellegrino.

El cuadro de la Ribera ya conoce el camino que tendrá que hacer hasta la gran final del 1 de junio en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. En caso de eliminar al Granate, en la siguiente instancia se verá las caras en Brandsen 805 con el vencedor del duelo entre Independiente e Independiente Rivadavia de Mendoza. Más adelante podría definir de visitante si se cruza en una hipotética semifinal con Rosario Central en el Gigante Arroyito, pero si no volvería a definir de local ante Estudiantes, Huracán o Deportivo Riestra. Finalmente, en la gran final podría verse las caras con River, San Lorenzo o Racing, entre otros.

De todas maneras, luego del Apertura, el Xeneize afrontará el Mundial de Clubes en Estados Unidos. Emparejado en el Grupo C junto al Bayern Múnich, Benfica y Auckland City, el cuadro de la Ribera buscará clasificar a la siguiente instancia y pelear hasta último momento. Para ello, la dirigencia sabe que debe buscar a un nuevo DT tras la salida de Fernando Gago y el principal apuntado es Gabriel Milito, de último paso por el Atlético Mineiro de Brasil.

Los dos pedidos de Gabriel Milito a Riquelme para que sea el DT de Boca

El pasado lunes por la medianoche, en el programa Fútbol y Transas del canal de Flavio Azzaro, dieron a conocer la noticia de que Juan Román Riquelme y el histórico defensor de Independiente tuvieron una comunicación informal para conocer las pretensiones que tiene el entrenador. Además, revelaron los dos pedidos que le hizo Milito al mandamás para ser el nuevo entrenador del cuadro azul y oro: la primera es que Gaby mencionó que hay jugadores que no están para jugar en Boca, pero no quiere pagar el costo político de sacarlos. Pretende que lo haga la dirigencia antes.

La otra es que quiere evitar intermediarios para comunicarse con Riquelme. Milito quiere hablar directamente con el presidente de Boca, sin Consejo de Fútbol de por medio. No obstante, esta ultima no es muy bien vista por JR10, ya que no negociará al CDF debido a que entiende que quitarle injerencia a sus laderos políticos sería dar el brazo a torcer como presidente.