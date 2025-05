Antes del debut de Colapinto, la misteriosa prueba de un Alpine en Países Bajos: con casco negro y sin número

Alpine F1 Team toma decisiones; si es que no las tomó aún. Jack Doohan ha acumulado malos rendimientos en esta temporada 2025 de la Fórmula 1 y su futuro parece estar lejos del equipo francés, que, consideran varios medios, está a punto de oficializar el “ascenso” de Franco Colapinto al asiento del australiano. En medio de la expectativa y la incertidumbre, trascendió un video insólitamente misterioso.

El piloto neerlandés Jeroen Bleekemolen publicó un video de un auto de Alpine realizando una práctica en el reconocido circuito de Zandvoort, en los Países Bajos. Lo curioso es que el equipo no hizo saber absolutamente nada de la práctica y la identidad del piloto que se vio en las imágenes pareció querer ser resguardada. Recuérdese que como pilotos de reserva, junto a Colapinto, también están Kush Maini y Paul Aron.

La misteriosa práctica de Alpine

Se vio salir a un A523, es decir, un modelo de Alpine de hace dos años, a la pista y se despertaron especulaciones. Pero el auto, llamativamente, no llevaba ningún número y el casco era completamente negro, por lo que no había manera de reconoer al piloto. Claro que los argentinos se hicieron la lógica pregunta: ¿es Franco Colapinto? Porque la respuesta, en este contexto, sería todo un mensaje.

Si bien no se supo quien conducía el auto, trascendió (porque apareció en redes sociales en una selfie de una fanática) que Colapinto está en los Países Bajos, por lo que la idea de que se tratara de él cobró fuerza. ¿Por qué el silencio de Alpine? Parece todo un símbolo: en un contexto de decisiones, el equipo no parece siquiera saber con seguridad quién será piloto titular y quién de reserva en el próximo Gran Premio, por lo que prefirió no visibilizar las pruebas TPC (Test Previous Car) de esta mañana.

Era todo hermetismo hasta que... ¡MIREN QUIEN ESTÁ EN ZANDVOORT!



uD83DuDCF8 IG/ashnabeek



uD83DuDCFA Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/3mkHeUG2Fa — SportsCenter (@SC_ESPN) May 6, 2025

Nada de raro tendría que Colapinto realizara las pruebas TPC, ya que son responsabilidad de los pilotos de reserva, pero la pregunta que ronda en la Fórmula 1, justamente, es si lo seguirá siendo. Faltan doce días para el Gran Premio de Imola, que el argentino ya supo ganar en Fórmula 2 y Fórmula 3, y cada movimiento de Alpine es leído de manera minuciosa. Argentina, mientras tanto, espera ansiosa el anuncio.