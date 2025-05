Luciano González Rizzoni recibió el premio al mejor jugador del seven del año

Luego del cierre de temporada, en donde el seleccionado argentino culminó en el cuarto puesto, Los Pumas 7s recibieron una grata noticia de la mano de Luciano González Rizzoni, que fue elegido por World Rugby como el mejor jugador de la temporada 2024/2025. A su vez, Marcos Moneta se quedó con el galardón a mejor try del año.

González había sido nominado junto al propio Moneta y Pol Pla, el español que colaboró para llevar a su selección a un histórico segundo puesto en Los Ángeles. A pesar de que los tres atletas reunían una enorme cantidad de méritos, el riojano obtuvo el gran premio.

World Rugby había anunciado que el jugador de nuestro país había sido el mejor acarreador (137 acarreos en la temporada), apoyar su 150° try en Vancouver, contribuir con más off-loads, tackles y robos que cualquier otro argentino y por ser nombrado Jugador de la Final en tres de sus últimos nueve torneos. En la última edición del campeonato, el bulldog jugó 36 partidos, marcó 22 tries y alcanzó una marca de 118 puntos.

Luciano González fue elegido como el mejor jugador de la temporada en el seven. (World Rugby)

Tras ser distinguido, Luciano González comentó: “Agradezco al equipo me dio todo. Me la oportunidad de ser quien soy en este momento, a mi familia que me apoyó desde el primer momento. Recibir este premio es una locura”. De esta manera, Lucho se sumó a Moneta (2021) e Isgró (2023), que ya habían conseguido este reconocimiento.

Además, Moneta recibió el premio a Mejor Try del Año por la conquista que le marcó a Australia en la semifinal del Seven de Hong Kong.