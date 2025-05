Fue campeón con la Selección argentina, le dijo "no" a Boca y le tiró un guiño a otro grande: "Si me quiere, tendrá la prioridad"

Pocos jugadores se animan a decirle que no a Boca, pero hay un futbolista que lo hizo recientemente. Es marcador central, actualmente juega en el Bournemouth de Inglaterra, surgió en San Lorenzo y fue campeón con la Selección argentina en la Finalissima de Wembley.

¿Quién es el jugador en cuestión? Marcos Senesi, el defensor reveló que fue tentado por el cuerpo técnico de Fernando Gago, pero que decidió rechazar la propuesta. Y no solo eso: también le tiró un guiño fuerte al club donde se formó. "Tuve una conversación con Fabricio Coloccini, que fue compañero mío en San Lorenzo, y me preguntó si quería ir a Boca. Le dije que es tentador, pero que no era el momento", contó Senesi en una charla con Dupla Técnica. El exdefensor azulgrana explicó que su idea era seguir en Europa y que, por eso, le bajó el pulgar al llamado del ayudante de Gago.

Marcos Senesi lleva tres temporadas en el Bournemouth de la liga inglesa.

Senesi se formó en el Ciclón desde los 12 años, debutó en Primera en 2016, fue campeón y hasta se ganó la cinta de capitán. Luego pasó al Feyenoord de Holanda y más tarde al Bournemouth, pero el sentido de pertenencia con el Cuervo sigue intacto. "Entrar a esa cancha es increíble, disfrutaba mucho jugar ahí. Sentir el cariño de la gente era buenísimo", recordó sobre el Nuevo Gasómetro.

De todas maneras, fue sincero al hablar de su futuro y no le cerró las puertas a nadie: "Yo no tengo problema de jugar en ningún equipo del fútbol argentino. Si San Lorenzo me quiere va a tener la prioridad. No podría decir que solo vestiría esa camiseta porque sería mentirle al hincha. El club también debe querer, se tienen que dar muchas cosas".

El central también comentó que sigue la campaña del equipo de Miguel Russo, que enfrentará a Tigre en los octavos de final del Apertura, aunque desde Europa se le complica ver los partidos en vivo. “Sigo mucho los resultados de San Lorenzo, a veces me cuesta sentarme a ver los partidos por los horarios”, cerró.