Tras su ataque de furia post sprint shootout, Doohan liquidó al equipo de Alpine: “Fue un desastre, terminé bloqueado al…”

El pasado viernes comenzaron las prácticas en el GP de Miami y Alpine no tuvo su mejor rendimiento. A pesar de que se interrumpió por un fuerte accidente de Oliver Bearman, tanto Jack Doohan (19°) como Pierre Gasly (17°) no salieron del fondo. Sin embargo, todos los cañones estaban apuntados a la clasificación shootout para la Sprint de este sábado (13:00 hora de Argentina), aunque nuevamente el piloto australiano volvió a decepcionar y largará desde la posición 17°.

Tras concluir la SQ1, Doohan mostró todo su descontento con los ingenieros de la escudería francesa a través de la radio del equipo, ya que se quedó sin tiempo a abrir una segunda vuelta para mejorar su tiempo, luego de haber salido último desde el pit lane: “Esto no es aceptable. No es aceptable. Ustedes tienen que asegurarse de que esté listo. Si lo vas a mandar detrás de mí, tienes que asegurarte de que está listo, o antes que yo. No puedo salir y luego tener que salir porque él se va a encontrar conmigo. Es un chiste”, sentenció.

Sin embargo, eso no quedó ahí y unas horas después el medio The Race divulgó más declaraciones de la transmisión oficial de la Fórmula 1 del joven piloto de 22 años: “Todo se reduce a la última vuelta rápida, la sensación era buena, pero terminé bloqueado al salir de boxes, lo cual fue un desastre. Luego no he podido dar la última vuelta cronometrada”, mencionó.

El enojo de Doohan con los ingenieros de Alpine en la SQ1 del GP de Miami. (Foto: archivo)

Además, el medio destacó sus declaraciones, ya que explicaron que fue liberado junto a su compañero de equipo, y el piloto expresó que no contaba con el espacio suficiente para girar su auto hacia el pit lane sin chocar contra el muro de boxes. Esta situación hizo que tuviera que ser asistido por los mecánicos, lo que le hizo perder tiempo y lo obligó a largar desde el fondo.

Para concluir, lanzó: "Terminé siendo el último auto en salir y no tuve oportunidad de hacer una segunda vuelta cronometrada. Por eso hacen que la clasificación sea tan larga, haces dos vueltas y mejoras bastante en la segunda. Mi primer giro fue bastante desordenado, pero mucho más tiempo en el auto para la segunda vuelta. De todas maneras supongo que nunca lo sabremos”.