Esteban Solari confesó cómo quedó el vestuario tras la eliminación de Godoy Cruz

Godoy Cruz cayó de manera categórica ante Deportivo Riestra por 3-0 y quedó eliminado en la fase inicial del Apertura al quedar en el noveno puesto de la zona "B" con 17 unidades, uno menos que el Instituto del Gato Oldrá. Luego del duro golpe recibido en el Guillermo Laza, Esteban Solari, entrenador del Expreso, expresó sus sensaciones y no ocultó su desazón por el momento de su equipo.

El adiestrador del Bodeguero habló en conferencia de prensa y dijo: "No fue el partido que esperábamos, sentimos que en el primer tiempo, más allá del resultado, salimos a competir y luchar. Creo que con poco, ellos se llevaron mucho y eso nos terminó afectando".

Solari no ocultó su preocupación tras la caída por 3-0 de Godoy Cruz. (Prensa Godoy Cruz)

Luego, Solari se sinceró sobre el presente de su equipo y contó: "Me voy dolido más que nada porque en el segundo tiempo no encontramos los caminos, a pesar de que tuvimos chances. Me voy preocupado porque, con poco, nos generaron mucho".

El entrenador de Godoy Cruz soltó: "Nos faltó contundencia, hacer los goles. Contra estos equipos, si te hacen un gol, se te hace cuesta arriba. Al fin y al cabo creo que el equipo lo hizo de buena manera y el segundo tiempo no fue lo que esperamos. Terminamos un torneo que, si no clasificamos, fue porque no lo merecimos".

Finalmente, Solari le dejó un mensaje al hincha del Tomba: "El vestuario está destruido, tenemos que levantarnos dentro de tres días para jugar un partido muy importante. Somos un equipo competitivo y tenemos que darle una satisfacción a la gente".