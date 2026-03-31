La nueva camiseta de Godoy Cruz salió a la luz y ya está dando que hablar: mirala acá

Godoy Cruz presentó su nueva camiseta y acá te mostramos todos los detalles de la flamante pilcha que ya ilusiona al pueblo bodeguero.

Godoy Cruz presentó su nueva camiseta titular y en esta nota te mostramos todos los detalles de la flamante pilcha del Expreso, que ya empieza a marcar el pulso de la temporada.

Fiel a su identidad, el Tomba mantiene el clásico azul y blanco que lo identifica, pero con un diseño renovado que le da un aire moderno sin perder la esencia. La nueva indumentaria combina tradición y actualidad, en una apuesta que busca representar la historia del club dentro y fuera de la cancha.

El diseño incorpora detalles trabajados en la tela, con un acabado especial que le aporta textura y un sello distintivo. Además, se cuidaron terminaciones y materiales para lograr una camiseta que no solo represente, sino que también compita al más alto nivel.

La nueva camiseta de Godoy Cruz da que hablar image En las primeras imágenes difundidas, se puede ver una casaca sobria pero elegante, donde el protagonismo lo tienen los colores tradicionales, acompañados por detalles modernos que refuerzan el sentido de pertenencia bodeguero.

La nueva camiseta ya genera repercusión entre los hinchas, que rápidamente comenzaron a opinar sobre el diseño en redes sociales, en medio de la expectativa por verla en acción dentro del campo de juego.