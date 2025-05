De no creer: Harry Kane estuvo al segundos de ganar su primer título, pero al Bayern se le escapó sobre el final

Harry Kane es definitivamente uno de los mejores centrodelanteros del mundo en la actualidad y de la última década. Con cerca de 400 goles y 100 asistencias en 15 años de carrera en la elite del fútbol mundial, cualquier equipo desearía tenerlo en su delantera, ya que tenerlo en cancha es sinónimo de convertir. Sin embargo a sus 31 años de edad (cumplirá 32 en julio), aún no ha logrado ganar un solo título como profesional.

Este sábado estuvo al borde de lograrlo, o más bien a segundos. El Bayern Múnich llegaba al día de hoy 8 puntos por encima del Bayer Leverkusen ,con 9 en juego, por lo que con un triunfo como visitante ante RB Leipzig podían coronarse en la Bundesliga luego de que en 2024 se le cortara la hegemonía, justo en el primer año del atacante inglés. Tras comenzar perdiendo por 2-0 en el primer tiempo, logró empatarlo en los primeros minutos del complemento y darlo vuelta a los 83'.

El gol del Leipzig que le amargó el festejo a Harry Kane

En cada tanto, las cámaras de la transmisión oficial enfocaban a Kane, quien no pudo jugar por llegar al límite de amarillas la fecha anterior y estaba en un rol de espectador en las gradas. A pesar de no poder estar en cancha, su expresión era de pura alegría y satisfacción, saboreando ya su primera consagración. Sin embargo, todo el panorama cambió en los instantes finales del encuentro.

En el último minuto de adición, cuando quedaban apenas segundos para el pitazo final, la defensa del Bayern no supo contener ni despejar el último ataque del rival y Yussuf Poulsen terminó estampando el 3-3 definitivo. El Ciudadano, desde su palco, no encontró forma de ocultar su cara de bronca e impotencia, no pudiendo creer cómo aún deberá seguir esperando para festejar su primer título.

Lo cierto es que los Bávaros son virtualmente campeones de la Bundesliga, pero aún no pudieron asegurarlo de manera matemática. 9 puntos arriba del Bayer Leverkusen, que aún debe jugar su partido de esta fecha 32 el domingo, podrán festejar en caso de que el cuadro de la farmacéutica no venza como visitante al Friburgo. Si no, la consagración debería esperar hasta el próximo sábado, cuando reciban al Borussia Mönchengladbach, con Harry Kane ahora sí en cancha.