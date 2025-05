La lamentable declaración de un tenista argentino tras quedar eliminado en Roland Garros: “No le doy bola al dobles, me da…”

Los primeros dos días de Roland Garros dejaron un saldo negativo para los tenistas argentinos. Solo ganaron Mariano Navone y Juan Manuel Cerúndolo y quedaron eliminados Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y Sebastián Báez, los tres de los cuales más se esperaba, además de Francisco Comesaña y Thiago Tirante. También perdió Camilo Ugo Carabelli, pero el porteño de todas maneras se convirtió en protagonista de la jornada.

Ug Carabelli, de 25 años, perdió en su debut en Roland Garros ante el español Jaume Munar por 6-4, 6-1, y 7-5 y de despidió de Bois de Boulogne. Bueno, ni él sabe si despidió de manera definitiva, pues adeudaba su partido de dobles. Pero cuando le consultaron por dicho encuentro dejó la frase más insólita.

La frase de Ugo Carabelli

En la zona de prensa, tras su derrota ante Munar, una periodista le consultó a Ugo Carabelli, actual 51º del ranking mundial (su mejor posición histórica) por quienes serían sus rivales en la primera ronda del dobles, el mexicano Miguel Ángel Reyes Varela y el indio Siriam Balaji.

Ugo Carabelli fue tajante: “La verdad que no tengo idea, no me importa mucho, no le doy mucha bola al dobles”. Luego, completó una declaración que se volvió viral enseguida por su genuinidad y que algunos celebraron en las redes sociales por ser “sin casete”, aunque fue realmente sorpresiva.

“No sé si vamos a jugar, tampoco. Está complicada la comunicación con mi pareja porque es chino. Vamos a hablar mañana, a ver qué hacemos. Pero el dobles, la verdad, me da lo mismo”, lanzó, en alusión a Bu Yunchaokete, el tenista oriental de 23 años y 70º del ranking con quien debía competir.