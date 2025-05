Cómo está la negociación de Boca con Gago para rescindir su contrato y poder firmar con Russo

Increíble, pero real. Aunque fue despedido hace casi un mes, Fernando Gago todavía figura como el técnico de Boca. El motivo es simple pero clave: el club no firmó la rescisión de su contrato, algo que impide legalmente la contratación de un nuevo entrenador según el estatuto de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA).

Desde el 29 de abril, cuando Chicho Serna anunció públicamente el fin del ciclo de Pintita tras la caída en el Superclásico ante River, pasaron 27 días sin que Boca resolviera la desvinculación de manera formal. Recién en los últimos días se empezó a avanzar con los abogados para cerrar el acuerdo, que según el periodista Germán García Grova podría concretarse en las próximas 72 horas.

Boca planifica la rescisión de Fernando Gago.



A la espera del borrador oficial, los letrados aceleran la desvinculación del ex entrenador.



Las partes coinciden que el acuerdo podría lograrse dentro de las próximas 72hs.

El contrato de Gago tenía vigencia hasta diciembre de 2027, y por eso, como estipula la ATFA, si Boca no le abona el total de lo pactado o llega a un arreglo, no puede registrar a otro entrenador en su reemplazo. En medio de esta situación, Mariano Herrón dirigió el tramo final del torneo, y el plantel quedó licenciado tras la eliminación en cuartos de final del torneo Apertura frente a Independiente.

A esta novela le faltan tres firmas para el final feliz que espera todo Boca: la rescisión definitiva del contrato con Gago, la rescisión de Miguel Russo con San Lorenzo y la firma del nuevo contrato con Boca.

Russo todavía tiene vínculo con el club de Boedo hasta diciembre de este año, pero ya no continuará tras la eliminación ante Platense en semifinales. Su representante tiene previsto reunirse en las próximas horas con dirigentes del Ciclón para cerrar su salida.

Mientras tanto, en el predio de Ezeiza el plantel xeneize volverá a los entrenamientos este martes, y si no están listas las tres firmas, la práctica quedará a cargo de Silvio Rudman (DT del Sub 20) o Tito Pompei (Reserva), aunque no se descarta que el propio Russo ya diga presente si se resuelve todo a tiempo.

Lo que queda claro es que, más allá de los papeles, la decisión está tomada: Miguel Ángel Russo será el próximo entrenador de Boca, y solo cuestiones formales demoran el anuncio.