La bronca de Briatore con Alpine tras el mal día de Colapinto y Gasly en la Qualy del GP de Mónaco: "Necesitamos..."

El Gran Premio de Mónaco volvió a exponer las debilidades de Alpine en esta temporada de Fórmula 1. Franco Colapinto y Pierre Gasly quedaron eliminados en la primera ronda de clasificación y largarán desde el fondo este domingo, en un circuito donde adelantar es casi misión imposible. La reacción de Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería, no tardó en llegar.

“Pensábamos que al venir a Mónaco seríamos más competitivos de lo que hemos demostrado hasta ahora”, dijo Briatore, según publicó Motorsport. Y fue más allá: “Está claro que necesitamos mejorar y darles a los pilotos un coche más rápido y consistente”.

El italiano admitió que buscarán jugar con la estrategia, ya que se espera una carrera con al menos dos paradas en boxes: “Tenemos más posibilidades de aprovechar la estrategia para adelantar, así que veremos qué podemos hacer con los ingenieros para ayudar a Pierre y Franco”.

Al igual que Briatore, Gasly y Colapinto reconocieron los problemas que tienen los dos autos de la escudería francesa. Foto: Alpine oficial.

La bronca se entiende: es la segunda vez en el año que Alpine no logra meter ni un auto en la Q2. La anterior había sido en China, cuando Jack Doohan aún compartía equipo con Gasly. El presente del equipo francés no mejora, y la presión comienza a sentirse.

Franco Colapinto también exteriorizó su frustración: “El auto no se siente bien y no da mucha confianza. Todo el fin de semana me sentí complicado y lejos de Pierre. Cada vez que pongo la goma blanda me siento incómodo, sin confianza. Se sobrecalienta la goma de atrás y no puedo controlar la tracción. No estoy cómodo con el auto. A entender hoy a la noche, ver un poco de data y tratar de ver qué podemos mejorar. Cambiamos muchas cosas en los dos autos y no encontramos el rumbo”.

Gracias a las penalidades que recibieron Lance Stroll y Ollie Bearman, el piloto argentino largará en el puesto 18 este domingo a las 10 (hora argentina). Un pequeño consuelo en medio de un fin de semana difícil.