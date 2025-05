Solari tiene dos dudas en Godoy Cruz para cerrar el semestre con Grau

El semestre de Godoy Cruz empieza a bajar su telón. Atlético Grau de Perú será el último compromiso del equipo en esta primera parte del año, un encuentro fundamental porque puede decretar el primer lugar de la zona de la Copa Sudamericana, evitando el cruce de 16vos de final.

Con un tiempo importante para preparar el encuentro, el entrenador Esteban Solari arma el posible once para the last dance en el estadio Malvinas Argentinas. Es que le duelo ante los peruanos será el último en ese escenario, antes del corte de cinta del esperado Feliciano Gambarte.

Rasmussen no está al 100%. La idea es esperarlo.

La idea del DT es poner lo mejor que tiene a disposición, en un once al que ha venido dándole forma en la recta final. Los dos interrogantes son porque Federico Rasmussen y Nicolás Fernández no están al 100%. Por eso la idea será esperarlos para meterlos en el equipo titular.

El tentativo sería con Franco Petroli en el arco, Lucas Arce, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen, Andrés Meli, Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Gonzalo Ábrego, Facundo Altamira, Agustín Auzmendi y Santino Andino.

El Tomba está primero en su zona con dos puntos de ventaja sobre Gremio. Si gana, clasificará como primero sin depender de nadie. Si empata o pierde, deberá esperar resultado de los brasileros, que serán locales de Sportivo Luqueño en simultáneo (jueves desde las 19 hs).