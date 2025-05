Qué dijo Franco Colapinto tras su P20 en la FP2 del GP de Mónaco: "Todavía tenemos que encontrar la forma"

Este viernes se corrieron las primeras dos prácticas libres del GP de Mónaco, la octava fecha de la temporada 2025 de la Fórmula 1. Franco Colapinto, en su segundo Gran Premio como piloto titular de Alpine, no tuvo una jornada muy destacada en cuanto a los tiempos, puesto que finalizó 19° y 20° en las FP1 y FP2, respectivamente. De todos modos, lo más importante fue que pudiera finalizar el recorrido para seguir acostumbrándose al auto e ir conociendo bien el que quizás sea el circuito más complicado del calendario.

Luego de estos primeros ensayos, el corredor pilarense brindó declaraciones a la TV oficial de la F1 y expresó sus sensaciones respecto de lo que fue su actuación: "Estuvimos yendo paso a paso, creo que hay mucha información para rodar hoy, esta noche y volver más fuertes mañana. Creo que mejoramos, especialmente en tandas largas, donde el ritmo era más fuerte y bastante bueno", señaló en un principio.

Colapinto finalizó 19° en la FP1 y 20° en la FP2 del GP de Mónaco. (Foto: EFE)

"Cuando empecé a sumar kilómetros, volví a tener confianza en el coche, igualmente creo que todavía tenemos que encontrar la forma. También que lo estamos haciendo, pero es algo para ambos coches. Aunque más en mi caso, por supuesto. Así que solo tenemos que trabajar esta noche y volver más fuertes mañana. Estoy seguro de que podemos lograrlo", destacó luego de lo que fue la adaptación a la pista del principado.

Al tratarse el de Mónaco de un circuito callejero y no correrse en un autódromo, no da posibilidad a que se produzcan muchos sobrepasos y tiende a generar "embotellamientos" en ciertos sectores. "Hubo mucho tráfico. Es muy difícil, pero hay que seguir adelante. Aún no hemos empezado. Así que hay mucho en lo que trabajar", apuntó Franco en ese sentido al ser consultado por las dificultades para obtener buenos tiempos.

Finalizada la del viernes, en la jornada del sábado se llevarán a cabo la tercera práctica desde las 7.30 (hora de Argentina) y luego, a las 11.00, la clasificación. Si quiere conseguir un buen resultado en la carrera del domingo, Colapinto deberá esforzarse por concretar mínimamente una vuelta rápida en Q1 para meterse en Q2, y luego lo mismo en la segunda instancia para entrar en Q3, ya que la posición de largada será determinante.